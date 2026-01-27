自由電子報
娛樂 最新消息

（專題）賈永婕背景超炸！記者、演藝圈到台北101董座 「職涯硬闖跨界」人生逆襲上位

台北101董事長賈永婕的跨界職涯背景，成為外界矚目的焦點。（資料照，記者潘少棠攝）台北101董事長賈永婕的跨界職涯背景，成為外界矚目的焦點。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／專題報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）以「零防護、無繩索」赤手攀登台北101，在全球直播見證下成功登頂震撼國際，也讓台灣地標再次站上世界舞台。這場高度曝光的國際行動背後，台北101董事長賈永婕全程投入規劃與執行，隨著事件引發各界關注，她從記者、演藝圈一路跨界走來，最終坐上台北101董座的職涯路徑，宛如逆襲上位的人生軌跡，如今也成為外界矚目的焦點。

【成長背景】童年海外經驗形塑視野

賈永婕的成長背景，與一般演藝圈出身者並不相同，她的父親曾任駐韓武官，童年時期曾在首爾生活一段時間，早期便接觸不同文化與語言環境，對國際事務並不陌生。返台後，賈永婕選擇赴英國深造，就讀科芬特里大學傳播系，接受完整的媒體與傳播專業訓練，從學術層面理解新聞、影像與公共溝通的運作方式，這段海外求學經歷，也為她日後面對國際舞台奠定基礎。

【媒體養成】從新聞現場出發

完成學業後，賈永婕返台投入媒體圈，實際從新聞第一線累積經驗，她曾任台北之音執行製作，參與節目內容規劃與製作流程，也曾擔任超視實習記者、華視記者，實際進入新聞採訪與製作現場，理解媒體運作節奏與新聞判斷邏輯。這段媒體養成過程，使她熟悉公眾議題、鏡頭語言與訊息傳遞方式，也讓她在後來面對大型公共事件時，能以媒體人的視角思考溝通策略。

【螢光幕時期】主持與活動舞台累積聲量

1990年代末期，賈永婕因外型條件與鏡頭表現受到關注，轉入演藝圈發展，她曾擔任華視《地球萬萬歲》外景主持人，走訪各地拍攝外景節目，也曾主持八大綜合台《娛樂晚點名》，以娛樂新聞主播身分累積觀眾熟悉度。隨著曝光度提升，賈永婕逐漸成為各類大型活動與品牌記者會的常見主持人，當時與曲艾玲、胡晴雯齊名坐擁「活動女王」美譽，在公關與活動圈具備高度辨識度。

【創業轉折】離開螢光幕建立事業

2004年，賈永婕選擇離開演藝圈第一線，投入婚紗產業創業，經營走高端路線的婚紗品牌；從個人品牌經營、團隊管理到市場定位，賈永婕逐步建立起完整的商業模式，讓事業經營走向穩定發展，這段創業歷程不僅讓她累積企業經營與管理實務經驗，也使她從單純的公眾人物，轉為實際負責決策與風險承擔的經營者。

【角色轉換】跨界背景成為關鍵條件

從媒體人、演藝工作者到創業者，賈永婕的職涯並非線性發展，而是不斷轉換角色、累積不同領域經驗，這樣的跨界背景，使她同時具備公眾溝通能力、品牌行銷思維與企業經營視角。當賈永婕接任台北101董事長一職時，外界關注的不只是她的知名度，更是這些橫跨媒體、內容與經營的實戰經驗，如何在台北101這個高度公共化的企業角色中發揮作用。

