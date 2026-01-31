【星座運勢】備戰2月第一週！ 衝刺馬年「校正準心」很重要

趁著週末這兩天校正失衡的生活準心，讓身體、情緒、天賦重新對齊，為2月第一週的衝刺做好準備！ （達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著春節腳步接近，寒流也一波比一波更冷，總讓人覺得莫名疲憊，甚至連一些小事都可能牽動敏感神經，讓人久久無法釋懷！

占星達人艾菲爾提醒，這個週末月亮正優雅地從巨蟹座移往獅子座，更迎來了「月球過近地點（月亮距離地球最近的時候）」的強大能量，人們的感官與情緒都會被無限放大，心理狀態正處於一種「靈魂的排毒期」，那些被日常壓力掩蓋的脆弱與渴望，都會在這幾天浮出水面。

艾菲爾強調，這時候更不該被情緒牽著走，他點出12星座最容易陷入「情緒低潮」落點，也提出各個星座的因應策略，建議大家不妨趁著這兩天校正失衡的生活準心，讓身體、情緒、天賦重新對齊，為2月第一週的衝刺做好準備！

♈白羊座

→學習停下腳步，傾聽身體的抗議

這個週末可能會感覺體力有些透支，平日的戰鬥力似乎被月亮的潮汐給削弱了，別再逼自己一定要達成什麼目標，現在的你需要的是全然的斷電。

→週末排毒大計：熱石按摩或香氛足浴。透過溫度的傳遞，讓緊繃的肌肉與神經徹底鬆弛。

♉金牛座

→處理與親近的人之間隱微的情緒張力

這個週末的金牛座，情緒會變得格外細膩，月亮接近木星的能量，讓你對周遭的環境變得非常敏感，切記，別讓過度的保護色隔絕了關心。這兩天先別急著對金錢或資產的長期規劃做決策，這兩天的的你，直覺太過感性，不適宜做出冷靜的判斷。

→週末排毒大計：親自下廚準備一頓暖心的家庭料理，透過切菜與烹煮的節奏，重拾腳踏實地的平靜感，與家人的聚餐更能讓你找回久違的歸屬感。

♊雙子座

→重新找回生活的秩序與節奏

這個週末你的大腦終於能從高速運轉的資訊流中抽離。月亮過近地點讓你的精神感官異常活躍，別讓瑣碎的雜事偷走了休息時間。

→週末排毒大計：更換整套純棉的床單與枕套，並在床頭點上檀香或薰衣草精油，打造一個純淨的睡眠結界，學習在靜謐中與自己獨處，找回清明且平靜的自我。

♋巨蟹座

→直視內在小孩的恐懼與渴望

本週正經歷一場靈魂的低朝，那些平時隱藏的委屈，可能會一次大爆發。不須要事事都想照顧到身邊每個人的感受，這兩天請把自私留給自己。

→週末排毒大計：進行一場徹底的居家大掃除，並在清理後點燃白鼠尾草淨化空間。透過物體空間的整理，同步完成心靈的斷舍離。

♌獅子座

→高漲情緒下，依然保持優自信

本週月亮從巨蟹進入獅子座，你會經歷一段從內縮到綻放的過程。切記，別讓一時的衝動遮蔽了你的光芒；也別糾結於證明自己的地位或能力，現在的你更需要內在的肯定。

→週末排毒大計：在月光下進行一段深度冥想，並擦上你最喜歡的身體乳液。透過對肌膚的輕撫，建立起與自我的連結。當你學會不再向外索求掌聲，你會發現內心的平靜才是最耀眼的王冠。

♍處女座

→暫且拋下完美，接受生命中的雜亂無章

這個週末容易陷入一種過度的自我檢討中。月亮在隱密宮的能量讓你變得格外憂鬱，甚至有點社交恐懼，只想躲在自己的小世界裡。不用急著解決的事是那些尚未完成的清單或雜務，現在的你需要的是靈魂的放假。

→週末排毒大計：進行一段安靜的書寫練習，或是閱讀一本帶有療愈感的散文。將內心的紛亂轉化為文字。當你不再試圖掌控一切，那些原本讓人感到不安的壓力，會在平靜閱讀中，重新找回內在的秩序。

♎天秤座

→在朋友圈中保持真實自我，別一昧委曲求全

這個週末的社交能量被情感的浪潮給覆蓋。月亮接近木星讓天秤座對人際關係有更深的體悟。別急著解決人際關係中的衝突或誤會，現在的溝通容易帶有情緒，不適合談判。

→週末排毒大計：與知心好友在安靜的咖啡廳聚聚，或是進行一場靈魂繪畫。透過色彩表達無法言說的情感，保持個人節奏，重拾內心平靜。

♏天蠍座

→放下對成功的執著，回歸家庭溫暖

月亮過境天蠍，放大了你對成就感的焦慮，讓週末處於一種高度警戒的壓力狀態，睡眠品質也因此受到影響。先別去想職場上的權力鬥爭或下周提案，這些事在月亮移位後會有新的轉機。

→週末排毒大計：泡一個充滿海鹽與乾燥玫瑰的半身浴。透過水的能量洗淨一身的疲憊與防備。當你願意在浴缸中放鬆肌肉，你會發現那些緊抓不放的權力其實並不如想像中重要，守護好內心的寧靜，才是你最強大的武器。

♐射手座

→在遠大理想中尋找腳踏實地的生活感

月亮與北河三的連結，讓射手座那顆愛流浪的心開始反思信念的本質，思緒飛揚卻容易感到心靈空虛，渴望透過旅行或學習來填補不安。這兩天先暫時拋開長遠的進修計畫或移民、旅行細節，現在的你需要的是紮根於當下。

→週末排毒大計：光著腳在草地上散步，或是種植一盆綠色植物。透過與土地的接觸來穩定浮躁的情緒。

♑摩羯座

→處理隱藏已久的財務焦慮或親密關係中的不信任感

月亮在第八宮的壓力，讓摩羯座不得不直視內心的陰影。這週末會感受到一股強大的內在翻動感，疑心病較重且情緒低落，容易對未來感到悲觀。這兩天不適合思考遺產、保險或合夥關係的具體法律問題，現在你的判斷力容易被恐懼左右。

→週末排毒大計：點燃一顆香氛蠟燭，並播放頌缽音樂進行冥想，透過聲波的震動來清理氣場。

♒水瓶座

→在獨立的靈魂中容納另一個人的情感需求

月亮接近鬼宿星團，讓你對他人的需求變得特別敏感，讓你很想逃離被依附或被束縛的情感。這兩天不適合思考伴侶間的觀念分歧或合作契約細節，不妨先沉澱一下。

→週末排毒大計：進行一場深度的觀影或聆聽一場音樂會，讓藝術的能量帶領你跳脫現實的框架，試著從更高的視角去看待情感。

♓雙魚座

→處理身體累積的疲勞，並建立健康的生活界線

月亮過近地點對雙魚座的水象特質有極大影響，尤其是這兩天生理感受會特別強烈。別再當別人的情緒垃圾桶，這個週末不適合加班處理瑣碎的行政工作。

→週末排毒大計：進行一段長達20分鐘的腹式呼吸，並飲用足量的檸檬水進行體內排毒，讓身體在純淨中修復。

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

☆民俗說法僅供參考☆

