英國國王查爾斯三世18歲帥侄 傳主動放棄王子頭銜

英國國王查爾斯三世18歲帥侄，塞威克斯伯爵詹姆斯。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2020年3月31日哈利夫婦脫離英國王室，除此之外，已故伊莉莎白二世女王的第3個兒子愛德華王子，與妻子蘇菲的兒子塞威克斯伯爵詹姆斯（James, Earl of Wessex）去年在18歲生日時，可以決定是否放棄「王子」頭銜，他的家人認為他選擇此頭銜的可能性極低。

詹姆斯出生於2007年，去年才剛滿18歲的他，根據1917年的專利特許證，可以選擇是否使用「殿下」頭銜。仔細說來，詹姆斯是英國國王查爾斯三世最年輕的侄子，他的外貌相當英俊，出生時就繼承母親蘇菲家族的威爾斯血統，也獲得「塞文子爵」頭銜，從誕生那一刻開始，就享有英國王子身分與「殿下」稱號。

詹姆斯18歲的時候，可以自由決定是否要使用英國王子身分與「殿下」稱號。（翻攝自IG）

詹姆斯的父親愛德華王子與母親蘇菲王妃結婚時，白金漢宮宣布未來兩人子女將以「伯爵子女」而非王子或公主的頭銜稱謂。2020年蘇菲重申，詹姆斯與姊姊路易絲仍持有王室頭銜與稱號使用權，並可在年滿18歲時自己決定是否繼續使用。

去年12月滿18歲的詹姆斯，其實是可以申請取得王子稱謂，不過，根據英國報導指出，詹姆斯將選擇不自稱王子，他姊姊路易絲女爵於2021年11月被冊封為公主，不過她本人卻沒有主動申請頭銜。

從誕生那一刻開始，詹姆斯就享有英國王子身分與「殿下」稱號。（翻攝自IG）

蘇菲王妃表示：「我們希望孩子們明白，他們很可能需要靠自己努力謀生。因此，我們決定不授予他們任何頭銜。他們可以在18歲時自行決定是否使用頭銜，但我們認為他們使用的可能性極低。」

生活向來低調的詹姆斯正在享受他的學生生活，愛德華王子也經常和他一起去釣魚，詹姆斯跟同學的關係也很好，常常到朋友家過夜、參加派對，長相俊俏的詹姆斯雖然低調，身為王室成員之一，之後的發展自然受到許多人關心。

