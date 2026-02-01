直播沒說的內幕！沈春華搭山嵐號差點哭著逃回台北

主播沈春華日前直播分享自己搭乘台鐵觀光列車「山嵐號」內幕。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主播沈春華日前直播分享自己搭乘台鐵觀光列車「山嵐號」，沿途欣賞美麗田園風景，其實她隱藏了一個故事沒說，今（1）她在社群平台發文，大家才知道在美麗風景的背後，其實藏著沈春華的驚魂記，差點哭著回台北。

沈春華發揮主播功力，一開口就是個好標題「咫尺天涯，『機』不可失」。她說一月初，直播搭乘「山嵐號」美好風光，第二天就發生了一個插曲，差點讓她哭著回台北。沈春華回憶，火車停靠第一站時，她突然發現手機沒了，心跳瞬間飆升，翻了三遍皮包還是找不著，緊張、懊惱、慌亂等情緒一股腦湧上心頭。

沈春華在文章裡感慨，現代人對科技依賴深，不知是好現象還是壞現象。（翻攝自臉書）

想到手機不見了，沈春華整個人幾乎失魂落魄，想到之後還要經過雲端備份等種種繁雜手續，就皺眉頭。同行友人都幫忙找，就是找不著。此時朋友的女兒冷靜說可以嘗試使用「尋找手機」功能，心慌意亂的沈春華從腦海裡找除沉澱許久的帳號密碼，經過一番操作後，朋友的女兒突然說：「阿姨，定位顯示，手機就在我們這裡」。翻遍口袋、外套、包包的沈春華依舊找不到手機，沒想到卻在隔壁車廂發現！

朋友的女兒透過「尋找手機」功能，找回沈春華遺失的手機。（翻攝自臉書）

原來沈春華從一開始就上錯車廂、坐錯位置，移動到其他車廂，帶了所有東西，卻把手機落下。沈春華說，這種「可能失去」的感覺，讓人非常沮喪，特別是手機裡有太多照片、訊息、密碼，過往的生活就像一片片拼圖。特別是沈春華想到不能隨時和家人保持聯絡，就讓她心慌。

沈春華在文章裡感慨，現代人對科技依賴深，不知是好現象還是壞現象，她也提醒自己旅遊放鬆的時候，仍然造保持謹慎，別讓人有機可趁。

