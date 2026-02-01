2月1～7日 12生肖運勢懶人包事業、愛情一次看

命理生肖專家曼樺老師整理出本週12星座「事業、財運、愛情、健康」四大面向運勢。（資料照，記者王捷攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年已經過去一個月了，隨著時間進入二月，許多人也感受到丙午赤馬年「火上加火」的威力。踏入二月第一週，12生肖的總體運勢也出現更明顯變化。命理生肖專家曼樺老師整理出本週12星座整體運勢，不但分成「事業、財運、愛情、健康」四大面向，而且都有貼心小提醒，感興趣的讀者們，趕緊接著看下去。

【事業運前三名】

☆龍

本週運勢有重振旗鼓之勢，在事業上能夠一展雄風，人際關係更是順暢，更有可能遇上貴人，在好的時機把握最好的機會，勢運勢最旺的生肖。

☆兔

氣勢不凡、信心十足，可惜尚缺一些努力。屬兔者本週事業運排第二名，有許多利於你的工作升遷，沒有好運是從天而降，如果想讓自己的力量被別人看見，就要付出更多努力。

☆雞

生肖雞的人本週事業運同樣順利大吉，特別是從事業務相關行業者，業務量激增，故並列為第二名。企圖心強的你，在格局不斷打開之後，有望順利當上老闆，千萬不要剛愎自用，與股東商討計畫想法將更有收穫。

☆虎

工作運勢上升的虎寶寶，光芒顯赫，有升職可能性。升官的人要謹記，人事命令和工作指令都要清楚、公開、確實佈達，否則會造成自己的困擾。

☆猴

工作運勢同為第三名的猴，本週明顯運是翻吉，工作雖然繁重，只要過了這關，不但能替自己帶來成就感，也會帶來好兆頭。獨立作業的人，會有新工作敲門，可趁機開拓自己的事業版圖。

【財運前三名】

☆龍

事業運占第一名的生肖龍，在財運自然也拔得頭籌。生肖龍的人本週財運旺生，參加公司尾牙、聚餐，有機會抽到大獎，財源滾滾。

☆雞

屬雞的人本週正財運強大，農曆年前工作量將激增，雖然天天加班非常辛苦，但領到現金的時候，感覺會非常開心並感到自己的付出都看見了收穫。

☆猴

本週財運不俗的猴寶寶，因為理財得當，得到各種合作機會，投資更多元化，且能獲得相當亮眼的收穫。

【愛情運前三名】

☆龍

事業、財運雙豐收的生肖龍，愛情也瘋狂冒粉紅泡泡，已婚者只要多給一些時間與包容，中年遇到愛的機會也會升高。在感情中雙方的心靈能互相深入溝通，也會非常珍惜彼此。

☆猴

生肖猴的人桃花終於開了。始終憧憬愛情的猴寶寶，終於能在農曆年前找到自己的命定之人，過年時期，不妨趁著春節假期和對方碰面聊聊。

☆雞

生肖雞的人愛情運甜蜜，要學會珍惜與享受，現在的愛情很順利，不要想太多，只要認真走下去，不要先預設立場，靠著雙方努力，這段愛情會長久的。

【健康運前三名】

☆兔

生肖兔的人健康運佳，容易因為朋友的關係，開啟你對運動的好奇心，意外得到豐富收穫，身體也因此更柔軟。

☆雞

健康運不錯的雞寶寶，利用週末假日時間練瑜珈、上健身房或從事其他運動，都能令你的體態保持輕盈，同時也享受運動的快樂。

☆龍

屬龍的人運氣只能說「尚可」， 如果你打算對自己的外表「修修臉」，趁著新的一年，可以微調一下。

☆民俗說法僅供參考☆

