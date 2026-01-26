自由電子報
娛樂

就算滾蛋也要拚一次！賈永婕力抗「髒水抹黑」曝心聲：我們台灣就是敢

〔記者林欣穎／台北報導〕美國徒手獨攀傳奇人物艾力克斯霍諾德昨（25）日上午徒手攀爬台北101大樓成功登頂，讓台灣再次被國際看見，101董事長賈永婕也被激讚，今（26）日她在社群上分享心得，吐露心聲，直言就算被罵到翻、最後要滾蛋，也要拚一次。

賈永婕與霍諾德夫婦合照。（翻攝自臉書）賈永婕與霍諾德夫婦合照。（翻攝自臉書）

賈永婕一開頭就幽默表示：「我大概可以寫100篇心得！」她表示外界最常問的，就是是否曾擔心風險。對此她坦言，當然想過最糟的狀況，「萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。」她強調自己敢做，是因為擁有非常強大的中心思想，「我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。」

她坦言，當董事長最簡單的方式，是「什麼都不做、拒絕最輕鬆」，但她不願如此保守：「這對台灣而言是千載難逢的好機會，可以展現我們的魄力、信念、執行力。對，我們台灣就是敢，就是很屌。」

賈永婕透露，她剛上任不到一個月、椅子都還沒坐熱，就收到霍諾德來信，當下立刻決定要促成這項挑戰。然而當時外界質疑聲浪不斷，還有人在背後操作、想藉機拖垮她，「有不少人私下操作、想拉我下來。各種髒水一直潑，我全部都記得清清楚楚。」如今挑戰成功，她也直率表示：「現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」

她同時感謝團隊與執行製作人 James 的努力，回憶第一次正式提案時，她聽到一半就拍板：「James, it’s ok. Stop, stop. Let’s do it.」讓對方又驚又喜。

從準備期到正式登頂，過程被形容是「一連串不可能的任務」，充滿繁瑣與挑戰，但賈永婕強調，她從未後悔：「我沒有一秒鐘後悔，因為我有堅若磐石的信念。我相信——台灣，值得這一次拼搏。」

文章最後，她也曬出出發前的自拍直呼：「我知道一定會成功，因為老婆好漂亮。」此次徒手攀登空前成功，全球社群熱烈討論，也讓「台灣敢做、台灣能做到」再次被看見。

點圖放大header
點圖放大body

