自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《Love Me》完結穩坐6週冠軍 不靠灑糖觀眾看哭了

〔記者鍾志均／綜合報導〕療癒系韓劇《Love Me》不靠灑糖、不賣狗血，卻連續6週穩坐韓劇榜冠軍，被不少劇迷形容是「每天看完，心會慢慢被放好的一部戲」。

《Love Me》由「愛情戲匠人」徐玄振領銜主演，她飾演的婦產科醫師「徐俊京」外表冷靜、內心卻滿是裂痕，是那種會讓觀眾一邊心疼、一邊照見自己的角色。

徐玄振細膩的演出治癒許多影迷內心的傷痕。（Hami Video提供）徐玄振細膩的演出治癒許多影迷內心的傷痕。（Hami Video提供）

隨著最終回播出，徐玄振用文字向觀眾道別，溫柔喊話：「希望大家能和角色一起哭、一起笑，也為跌跌撞撞卻仍往前走的我們送上應援。」

劇中最讓人破防的，莫過於俊京與父親的情感線。飾演父親「徐振浩」的劉宰明，從《請回答1988》的溫柔存在，到《梨泰院Class》讓人牙癢癢的反派，這回回歸平凡父親角色，再次證明「他一出現，情緒就會跟著走」。

劉宰明透過這部劇，感受到家人永遠是支撐彼此最堅實的存在。（Hami Video提供）劉宰明透過這部劇，感受到家人永遠是支撐彼此最堅實的存在。（Hami Video提供）

徐玄振透露，最像「真的父女」的一場戲，是全家探望母親後返程、卻在車內發生事故的段落，「近看是悲劇，拉遠卻像人生的黑色幽默。」

劉宰明則在收官時感性表示，這是一段「非常幸福的旅程」，也讓他再次確信：「即使生活不完美，人生，依然是美麗的。」《Love Me》在Hami Video上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中