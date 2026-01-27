不只婚禮盛大！陳漢典出身250年家族 名字藏《漢摩拉比法典》

陳漢典（左）與Lulu日前舉行世紀婚禮。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳漢典與「Lulu」黃路梓茵25日於台北文華東方酒店舉行婚宴，現場席開70桌、邀請約650位親友共襄盛舉，星光熠熠的賓客陣容，讓婚禮現場宛如年度大型頒獎典禮，被圈內形容氣勢不輸「三金」。

隨著婚訊曝光，陳漢典的成長背景也再度引起關注。原來，他出身彰化芳苑草湖的法律世家，祖父曾任法官、父親則是書記官，家族長輩為他取名「漢典」，正是取意自古代著名法典《漢摩拉比法典》，期許他做人處事能秉持正直與原則。

雖然一家人早已離開芳苑生活，但陳漢典始終未與家鄉斷了連結。2019年草湖祖厝附近的保安宮舉行主委就任典禮時，他特地返鄉參與，與鄉親互動自然，毫無明星距離感，也讓地方人士留下深刻印象。

事實上，陳氏家族在台灣已有超過250年的歷史，源自清代自福建渡海來台的陳耀綿三兄弟，於彰化芳苑草湖落腳後開枝散葉，至今已傳承10餘代，宗族成員遍布全台。家族內部仍保有獨特的命名傳統，以「金、水、木、火、土」的偏旁區分輩分，每五代輪替一次，宗親相見只需詢問字輩，便能大致推算出彼此的世代關係。

陳漢典正是第九代「水」字輩，原先依輩分規劃應名為「洞典」，後因考量讀音與美感，家人改以同屬水字旁的「漢」字取代，既遵循傳統，也讓名字更具韻味。

婚禮當天，陳漢典父親在致詞時展現十足幽默感，妙語如珠讓全場笑聲不斷，連身旁的太太也忍不住莞爾。這段溫馨插曲，也讓不少賓客笑稱，原來陳漢典多年來的喜感與機智，早已寫在家族基因裡。

