娛樂 最新消息

67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」

〔記者蕭方綺／台北報導〕67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。

廖偉凡氣色紅潤。（記者蕭方綺攝）廖偉凡氣色紅潤。（記者蕭方綺攝）

回顧演藝生涯，廖偉凡當年在台灣主持《五燈獎》走紅，赴中國發展主持工作多年，一待將近20年，直到疫情期間返台。疫情期間，中國封城對許多人造成極大衝擊，甚至有不少認識的朋友因此離世，讓他更加珍惜與家人相處的時光。返台後因不想再奔波，加上母親病情無法離開，因緣際會下接觸生技產品，進而受聘為生技公司顧問，年收入約300萬元，採一年一聘，至今已邁入第6年，他也自嘲笑說：「我是靠人形立牌收錢。」

談到媽媽，他看來頗爲不捨，他說媽媽今年剛好滿100歲，是名副其實的人瑞，近年身體狀況明顯下滑，目前臥床且插管，已臥床超過3年，需要全天候照護。廖偉凡坦言母親育有5個兒子，自己從小就是最受疼愛的一個，「到了這個時候，我覺得不能再在外面繼續流浪。」儘管母親的病況有時讓他擔憂，但他仍心懷感恩地說：「媽媽已經一百歲，我還能親自照顧她，其實是很慶幸的事。」

廖偉凡很注重養身，叮嚀記者要多運動。（記者蕭方綺攝）廖偉凡很注重養身，叮嚀記者要多運動。（記者蕭方綺攝）

他回憶剛返台照顧母親時一度手足無措，與外籍看護一起幫媽媽洗澡、換床單、抱回床上時，母親因譫妄症突然揮手掙扎，他甚至戴上護目鏡，深怕眼睛受傷。沒想到卻發現護目鏡上出現一道黑線，兩人發現是母親剛排泄，不慎把排泄物揮到他臉上，當場笑到趴在床上。

重新整理完畢後，他忍不住落淚，直言當下真的不知道該如何照顧老人。歷經一年調適，他學會釋放自己，也更清楚照護分工的重要性，並明確交代外籍看護：「我媽媽很重要，請你幫我照顧好她，家裡不要有尿騷味或臭味。」目前家中安排兩名外籍看護輪流照顧，他也才能稍微喘口氣。

除了照顧母親身體狀況，他也很注重自己的健康，廖偉凡表示近期健檢僅有膽固醇偏高一項紅字，已戒菸但仍偶爾小酌，「一次大概喝4杯威士忌，算是有克制。」他也分享養生祕訣，平時在新竹會到清大散步，並依中醫師建議，運動後脫鞋赤腳踩草地二、三十分鐘，作為最簡單卻有效的日常保養方式。

點圖放大header
點圖放大body

