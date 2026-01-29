就是今天！女神瑞秋扮醜荒島求生 《荒島囚救》爛番茄開盤獲93％超好評

瑞秋麥亞當斯在《荒島囚救》在荒島成為求生專家。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《屍變》、《地獄魔咒》、《蜘蛛人》系列大導演山姆雷米執導的驚悚新片《荒島囚救》，找來《真愛每一天》、《奇異博士》系列女星瑞秋麥亞當斯主演，近日在爛番茄影評網開盤即獲得高達 93% 的新鮮好評，兼具刺激張力與角色深度，成功引發影迷與影評熱烈討論。

在荒島求生、甚至被迫暴露於類似求生紀實節目的極端環境下，沒有人能在鏡頭前維持光鮮亮麗的形象。但對於瑞秋而言，「美」從來不是她演出時追求的目標。因此，當她接到導演山姆雷米的邀約，在片中飾演一名於絕境中奮力求生的現代女性，她形容那是一段「非常過癮」的演出經驗。

瑞秋麥亞當斯扮醜也要演出《荒島囚救》。（二十世紀影業提供）

瑞秋表示，角色本身充滿劇烈轉折與層層變化，正是吸引她接演的最大原因。「我很期待這個故事裡的刺激與驚悚元素，而當我知道導演是山姆雷米時，就覺得一切太完美了，這完全是他的拿手好戲。」她直言，這部作品讓她能徹底跳脫既有形象，迎向前所未有的挑戰。

瑞秋與導演雷米早在《奇異博士2：失控多重宇宙》時便結下合作緣分。不同於商業大片中功能性較強的角色安排，這次在《荒島囚救》中，她擁有完整且極具爆發力的角色弧線，甚至不時流露出令人不寒而慄的氣場。

導演雷米指出，電影透過男女主角形成極端對比，展現兩條截然不同的成長軌跡──女主角的能力與自我認同不斷強化，而男主角則在困境中逐漸暴露自身的軟弱與無能。「他們朝著不同方向前進，卻又被命運緊緊綁在一起。」

瑞秋麥亞當斯（右）和狄倫歐布萊恩飾演的渾蛋老闆在《荒島囚救》一同受困荒島。（二十世紀影業提供）

片中，瑞秋飾演在公司表現亮眼的菁英主管琳達，原本被已故的前主管承諾升任副總裁，卻在新上司到任後遭到刻意忽視。對方以參加曼谷併購會議為由將她支開，實則拖延時間，並計畫將她調派至偏遠辦公室。未料途中飛機遭遇暴風雨墜毀，讓琳達與同伴受困荒島。也正因她具備求生技能，加上對實境節目《倖存者》的熱愛，使她成為眾人能否活下去的關鍵人物。

瑞秋形容，琳達是一個極具發揮空間的角色，「能在一部電影裡詮釋如此完整、起伏這麼大的角色，真的非常過癮。這大概是我在一個半小時內，經歷轉變幅度最大的一次演出。」她坦言，這些挑戰對她而言既全新又令人興奮。

與瑞秋一同在荒島上展開生死對抗的男星狄倫歐布萊恩，則對她的演出讚譽有加，形容她是自己合作過最真誠的演員之一。「她在每一個鏡頭裡都毫不做作，完全活在當下，那是一種非常貼近人性的存在。」美國影評也盛讚她「奉獻了一場精彩絕倫的表演，將職業女性一路走向執著復仇者的轉變，演繹得淋漓盡致」，並稱讚山姆雷米成功打造出一部既令人不安、又讓人欲罷不能的驚悚佳作。

出道超過二十年的瑞秋，其實並非高產型演員。當年以《手札情緣》走紅後，她曾選擇暫時淡出大眾視野，只因她相信：「如果想真實地演好角色、說好故事，就必須過著平凡而單純的生活。」成為母親後，她更重視表演的節奏與質量，而非數量，正如她曾表示：「只要全心投入，一個角色就能讓我滿足很久。」

《荒島囚救》正是這樣一部讓她感到滿足的作品，耐人尋味的是，片中角色的處境，也在無形中呼應了瑞秋所身處的現實社會。編劇馬克史威夫特指出，這名女性角色原本被困在僵化的體制之中，但當她來到無人島，一切規則瞬間瓦解，「她終於能打造一個真正符合自身能力，也配得上她的世界。」電影今天（29日）在台上映。

《荒島囚救》幕後花絮：

