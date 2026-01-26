哈利王子返英出庭 王室成員全快閃蘇格蘭

哈利王子於英國當地時間22日以證人身分出席法庭，故現身倫敦。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕哈利王子於英國當地時間22日以證人身分出席法庭，因此返回倫敦，不過，他回到英國的這段期間，王室成員包含查爾斯國王、卡蜜拉王后、威廉王儲、凱特王妃、安妮公主全都因公務離開英國，王室成員行動超一致，令人感到玩味不已。

去年9月曾傳出哈利王子與查爾斯國王會面，疑似修補關係，不過，這次哈利回到倫敦，王室成員卻紛紛以公務之名離開，彷彿避之惟恐不及，原本外界還以為這次哈利返英，會與父親查爾斯國王關係得到進一步修補，看來似乎不可能，且因公務紛紛離開倫敦的都是英國王室重要核心人物，看來哈利王子已經變成英國王室裡的燙手山芋。

安妮長公主（左起）、卡蜜拉王后與英王查爾斯三世。（美聯社）

威廉王儲（右）與凱特王妃在哈利王子返英期間到蘇格蘭與英國冰壺國家隊見面。（美聯社）

哈利於本月19日現身倫敦，為22日出席法庭作證做準備，他回到英國後，充滿自信地向旁觀者揮手，不過，在他抵達倫敦之前，其他王室成員就紛紛離開倫敦，查爾斯國王與卡蜜拉王后出訪蘇格蘭愛丁堡，並在荷里路德宮與蘇格蘭首席部長約翰斯溫尼會面，同時主持「蘇格蘭投資論壇」；威廉王儲與凱特王妃也前往蘇格蘭造訪即將參加米蘭–柯爾蒂納冬季奧運與帕運的英國冰壺國家代表隊，威廉王儲之後也將前往布里斯托，向英國及國際社會宣傳永續發展目標（SDGs）成果；安妮長公主同樣造訪蘇格蘭出席她贊助的慈善機構晚宴，也會參觀為紀念蘇格蘭與馬拉威建立夥伴關係20週年的攝影展。

安妮長公主在哈利返英期間到英國參加慈善晚宴。（路透）

英國王室成員紛紛到蘇格蘭「訪公」，讓哈利獨自在倫敦，外界猜測正是要避免有見面可能性。哈利和梅根馬克爾2020突然退出王室職務後，與家人關係變降至冰點，梅根傳出可能在今年7月隨哈利返英籌備2027年「不屈不撓運動會」，將成為她繼出席伊莉莎白二世女王葬禮後，睽違4年踏上英國土地。

