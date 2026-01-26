賈永婕拒當龜孫子！揭密霍諾德登101「差點胎死腹中」

雖然五大氣象預報皆「有雨」， 但賈永婕認為還沒開始就放棄太鳥了。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功徒手征服台北101，震撼全球！然而，這場世紀壯舉背後竟隱藏著差點「胎死腹中」的內幕。台北101董事長賈永婕今（26）首度揭露在活動前夕，如何憑著「不當龜孫子」的衝勁，連夜動員雙北市府與交通部，才讓這場挑戰起死回生。

賈永婕透露，活動原定週六舉行卻因雨延期，沒想到週六下午緊急會議中，製作團隊拿出五個頂尖氣象平台預報，全都顯示「週日早上會下雨」。依照安全標準，只要大樓牆面潮濕，攀爬就必須取消。面對「取消」還是「二度延期」的抉擇，賈永婕坦言壓力爆棚。若延至週一上班日，不僅航權、交管要重來，更可能引發通勤族怨聲載道。但她霸氣表示：「合約上雖然可以取消，但我說什麼都無法在最後一刻放棄。還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥！」

賈永婕展現驚人的人脈與行動力。她親自致電台北市長蔣萬安，獲得市長全力支持，火速整合副市長林奕華、議長戴錫欽及文化、警察局處資源；隨後她又致電交通部長陳世凱，成功爭取到週一的空中攝影航權。她直言週六傍晚站在60樓看著窗外雨水，心裡比天氣還濕，最後是靠著跟老公去吃一頓羊肉爐才稍微平復心情。

賈永婕感謝「神奇鳳梨」助攻上週日天氣。（翻攝自Threads）

所幸週日早上六點半，天色漸亮，憑著常年戶外騎車的直覺，賈永婕預感「天氣穩了」。七點整安檢正式通過，確認可以攀爬，她的第一反應竟是幽默地說：「趕快去化妝！」永婕列出一長串感謝名單，除了政府機關，更從行天宮、松山慈惠堂一路謝到信義區土地公，甚至感謝「那顆神奇的鳳梨」。針對外界關切的預算問題，她也特別強調101這次「沒花半毛錢，但花了101%的力氣」

