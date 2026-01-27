自由電子報
娛樂 星座

人生卡關？ 「國師」唐綺陽指點12星座隱藏人脈

「國師」唐綺陽公開12星座的隱藏人脈。（翻攝自臉書）「國師」唐綺陽公開12星座的隱藏人脈。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你的人生卡關了嗎？覺得一個人走下去很辛苦？其實12星座都有不同的人脈實力，只是還沒發現而已。想知道自己的隱藏人脈？「國師」唐綺陽近日在影片中公開「你所不知的12星座隱藏人脈」，看看有多少貴人藏在你的人生路上，有貴人相助，自然能夠少走彎路，更甚者，有的星座還能把小人變貴人，人生整個大逆轉。

【雙子座／牡羊座／獅子座】

雙子座在協商方面非常有一套，不分交情深淺，也不怕麻煩，只要有事，找雙子座「喬」就可以了。「跨領域人脈高手」雙子座的人脈遍布各領域，總是能夠喬到資源，成為朋友圈中的「問題終結者」。

牡羊座的人脈又深又廣，不過因為經常「頭燒燒、腳冷冷」，有興趣的事情總是一頭熱的栽進去，也能夠很快交到知心朋友，因此無論在哪個領域都有一些「認識的人」。

獅子座人專吸強者，因此他們的人脈不僅廣，重點在於「強」。在職場上總是有傑出表現的獅子座，經常處於領導地位，更容易吸引慕強的人，不斷擴張自己的人脈，工作愈久，認識的菁英也就愈多。要注意，獅子座最怕欠人情，幫人時豪邁，自己真的碰到問題卻不好意思開口求救。

【射手座／魔羯座／金牛座】

人脈資源頗廣的射手座，靠的就是說話甜滋滋的一張嘴，懂得看場合說話的他們，無論走到哪兒都能夠贏得他人歡心，同時也會讓人覺得他們講話非常有誠意，需要人幫忙的時候，當然有人願意伸出援手。射手座的長輩緣、長官緣也是12星座當中非常強的人，在長輩、長官幫助下，自然能少走彎路。

魔羯座喜歡靠實力打造屬於自己的人脈，與人相交，魔羯座喜歡扛起責任，讓人覺得非常可靠。踏實、紮實的他們具備沉穩氣質，特別容易和年紀比他們長的人成為忘年之交。不過，魔羯座天生愛挑剔，就算面對職位比自己高的人也直言不諱，容易把好不容易吸引來的人脈嚇跑。

土象的金牛座以務實、穩重、腳踏實地著稱，性格成熟內斂，有耐心，且做事前必定深思熟慮，所以他們總是一邊努力，一邊等待貴人上門。雖然表面看起來淡定，不過他們心中始終燃燒著一把火。金牛座願意為了懂他們的人鞠躬盡瘁，因此特別容易結下師徒關係，加上做事腳踏實地，追求目標持之以恆，容易被視為接班最佳人選。

【處女座／天蠍座】

處女座給人的印象就是堅持完美主義、細膩、理性、分析能力卓越。由於處女座不喜歡麻煩人也不喜歡別人麻煩他，所以很難一開始就熟絡，默默做事的處女座注重細節、責任心強、追求高效率與秩序，因此特別喜歡與優秀人來往。處女座的朋友重質不重量，身邊的人脈都是值得信任的老朋友，平常也是跟自己熟悉的小圈圈在一起。

天蠍座屬於「日久見人心」類型，由火星與冥王星守護的他們，個性神秘、熱情、洞察力強、執著、忠誠。身上具備高度雌性魅力的天蠍座愛恨分明，隱藏人脈通常近在眼前，常常被誤解的他們，身邊總有老朋友守護，平常可能不太聯絡，只要一出事，朋友都會挺身而出。

【天秤座／水瓶座／雙魚座／巨蟹座】

天秤座的人脈就是自己，堪稱「中央空調」的他們，追求公平、喜歡優雅，在社交方面，總是喜歡展現出自己最好的一面，善於交際的天秤座雖然邏輯清晰，確有嚴重的選擇障礙，他們的貴人很多，也非常願意和天秤座再次合作，因為他們的人脈都是在日常中建立。

水瓶座由天王星和土星共同守護，所以性格自帶創新、理性、愛好自由、追求獨特，他們平常看起來彷彿對什麼事都不太關心，其實所有的事情他們都看在眼裡，水瓶座雖擅長社交卻享受孤獨，心思細膩的他們有著里長伯的熱心，經常在最需要的時候挺身而出，很容易與人拉近關心，還有把小人變成貴人的特質。

巨蟹座溫柔、念舊、重家庭，他們直覺敏銳、細膩體貼擅長照顧人，常常變成付出最多卻最委屈的一群人。建議巨蟹座心中有不愉快最好立刻說出來，不要等到滿腹苦水的時候才一次爆發，讓人覺得情緒陰晴不定，就算身邊有好人脈也會因為受不了忽冷忽熱的態度而離開。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大body

