自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

曾莞婷演王淨媽先罵三字經！九把刀曝低胸辣媽「最強的展現」

《功夫》柯震東（左起）、曾莞婷、九把刀、戴立忍一起發放紅包。（記者胡舜翔攝）《功夫》柯震東（左起）、曾莞婷、九把刀、戴立忍一起發放紅包。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《功夫》導演九把刀今天（30日）率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷現身西門町6號出口前舉辦接招見面會，現場重現經典「破牆」場景，並與粉絲近距離互動發送紅包。現年43歲的曾莞婷在片中飾演王淨的媽媽，開玩笑說第一次知道是要演媽媽時，「在心裡罵了三字經！」

曾莞婷在《功夫》中飾演王淨的媽媽，希望下次別再演媽媽。（記者胡舜翔攝）曾莞婷在《功夫》中飾演王淨的媽媽，希望下次別再演媽媽。（記者胡舜翔攝）

戴立忍久違公開為作品宣傳，此次他扛下《功夫》男主角重責大任，今天露臉與影迷、媒體面對面，他表示：「這個電影很好玩，整個工作都很開心，熱熱鬧鬧的，我從來沒有參加過戶外發布會，我也想來體驗一下。」

戴立忍為主演電影《功夫》久違出現在媒體前。（記者胡舜翔攝）戴立忍為主演電影《功夫》久違出現在媒體前。（記者胡舜翔攝）

至於這次他飾演的師父黃駿外表像個流浪漢，其實法力高強，戴立忍表示每天要花3、4個小時進行特殊化妝，「九把刀找上我，我覺得這個太難得的機會，好好玩一把，作為一個演員，我很放心交給他，盡量能夠忠實完整呈現九把刀宇宙。」他自爆跟黃駿一樣很健忘，像是在片場很容易忘詞，尤其《功夫》是九把刀小說改編，有很多文字需要消化。

《功夫》是九把刀執導新作。（記者胡舜翔攝）《功夫》是九把刀執導新作。（記者胡舜翔攝）

柯震東、朱軒洋、王淨在片中飾演戴立忍的徒弟，被問到誰最笨？戴立忍笑說：「各有各的特色，但朱軒洋最笨！」而柯震東執導的電影《黑的教育》曾經找上戴立忍演出，戴立忍說：「在工作的時候，也許《黑的教育》是第一次磨合期，工作時間又短；這次一起工作很長，很長時間相處，特別高興有你這個朋友。」

柯震東穿厚底鞋現身，被九把刀嗆「不知道為什麼他要穿這麼高的鞋子」。（記者胡舜翔攝）柯震東穿厚底鞋現身，被九把刀嗆「不知道為什麼他要穿這麼高的鞋子」。（記者胡舜翔攝）

現年34歲的柯震東在《功夫》中還在演高中生，被問到曾莞婷會不會想演學生？曾莞婷笑說：「我沒有那麼不要臉！」相比接演《影后》掙扎很久的時間，《功夫》中的冰店老闆娘倒是一口就答應，她在片中飾演王淨的媽媽，甚至小露酥胸，衣服領口超級低。九把刀對此回應：「這是我對莞婷姐的尊重，把妳最強的展現出來！」

《功夫》柯震東人氣超夯。（記者胡舜翔攝）《功夫》柯震東人氣超夯。（記者胡舜翔攝）

曾莞婷日前在陳漢典、LuLu的婚禮接到捧花，被問到有沒有桃花朵朵開？曾莞婷笑說：「接捧花，也要有對象啊！」並歡迎大家加她的LINE。被問到柯震東這一型的OK嗎？曾莞婷回應：「當然可以啊，是所有人心目中的男神。」至於「姐姐殺手」柯震東昨天才說李多慧是她的理想型，今天也大讚曾莞婷完全符合「善良」、「漂亮」及「做自己」的條件。電影《功夫》將於2月13日上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中