曾莞婷演王淨媽先罵三字經！九把刀曝低胸辣媽「最強的展現」

《功夫》柯震東（左起）、曾莞婷、九把刀、戴立忍一起發放紅包。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《功夫》導演九把刀今天（30日）率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷現身西門町6號出口前舉辦接招見面會，現場重現經典「破牆」場景，並與粉絲近距離互動發送紅包。現年43歲的曾莞婷在片中飾演王淨的媽媽，開玩笑說第一次知道是要演媽媽時，「在心裡罵了三字經！」

曾莞婷在《功夫》中飾演王淨的媽媽，希望下次別再演媽媽。（記者胡舜翔攝）

戴立忍久違公開為作品宣傳，此次他扛下《功夫》男主角重責大任，今天露臉與影迷、媒體面對面，他表示：「這個電影很好玩，整個工作都很開心，熱熱鬧鬧的，我從來沒有參加過戶外發布會，我也想來體驗一下。」

請繼續往下閱讀...

戴立忍為主演電影《功夫》久違出現在媒體前。（記者胡舜翔攝）

至於這次他飾演的師父黃駿外表像個流浪漢，其實法力高強，戴立忍表示每天要花3、4個小時進行特殊化妝，「九把刀找上我，我覺得這個太難得的機會，好好玩一把，作為一個演員，我很放心交給他，盡量能夠忠實完整呈現九把刀宇宙。」他自爆跟黃駿一樣很健忘，像是在片場很容易忘詞，尤其《功夫》是九把刀小說改編，有很多文字需要消化。

《功夫》是九把刀執導新作。（記者胡舜翔攝）

柯震東、朱軒洋、王淨在片中飾演戴立忍的徒弟，被問到誰最笨？戴立忍笑說：「各有各的特色，但朱軒洋最笨！」而柯震東執導的電影《黑的教育》曾經找上戴立忍演出，戴立忍說：「在工作的時候，也許《黑的教育》是第一次磨合期，工作時間又短；這次一起工作很長，很長時間相處，特別高興有你這個朋友。」

柯震東穿厚底鞋現身，被九把刀嗆「不知道為什麼他要穿這麼高的鞋子」。（記者胡舜翔攝）

現年34歲的柯震東在《功夫》中還在演高中生，被問到曾莞婷會不會想演學生？曾莞婷笑說：「我沒有那麼不要臉！」相比接演《影后》掙扎很久的時間，《功夫》中的冰店老闆娘倒是一口就答應，她在片中飾演王淨的媽媽，甚至小露酥胸，衣服領口超級低。九把刀對此回應：「這是我對莞婷姐的尊重，把妳最強的展現出來！」

《功夫》柯震東人氣超夯。（記者胡舜翔攝）

曾莞婷日前在陳漢典、LuLu的婚禮接到捧花，被問到有沒有桃花朵朵開？曾莞婷笑說：「接捧花，也要有對象啊！」並歡迎大家加她的LINE。被問到柯震東這一型的OK嗎？曾莞婷回應：「當然可以啊，是所有人心目中的男神。」至於「姐姐殺手」柯震東昨天才說李多慧是她的理想型，今天也大讚曾莞婷完全符合「善良」、「漂亮」及「做自己」的條件。電影《功夫》將於2月13日上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法