霍諾德攻頂幕後秘辛！賈永婕1年前答應「一定要做」 製作人感謝台北101

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）完成創舉，僅花91分鐘就攻頂台北101。製作人在記者會上特別感謝台北101，更指出董事長賈永婕是幕後大功臣，早在一年前就答應此提案，表示「我們一定要做」。

《赤手獨攀台北101》製作人詹姆士（左一）在記者會上感謝賈永婕。（記者潘少棠攝）

執行製作人詹姆士史密斯（James Smith）今天在記者會上，先感謝台北101的團隊，更數度提及董事長賈永婕Janet，他表示跟霍諾德合作了5、6年，霍諾德一直有想要挑戰摩天大樓的目標，但很少有摩天大樓會相信一個攀登團隊，而台北101在台灣有非常特殊的地位，不管是文化或者對整個社會來說，都是這個國家的象徵。

詹姆士史密斯為了這個企劃，在1年前就飛來台灣，親自與賈永婕會面，他心想大概就像拋硬幣的機率，大約50%機會，結果話都還沒講完，賈永婕就打斷他：「不用再說了，我們要做，我們一定要做！」詹姆士史密斯表示，賈永婕或許曾經看過霍諾德的記錄片《赤手登峰》，且很相信霍諾德，因此有了這次的合作，詹姆士史密斯很感謝台北101的協助，一起完成了這次挑戰。

賈永婕接受《Amazing Talker》訪問，透露霍諾德事前寫了一封信給她，「他最可愛的是，他叫我不要擔心，他不是來玩命的，然後他還給我看他有一對可愛的雙胞胎，他說他家庭幸福美滿。」既然注重安全，賈永婕覺得「Why not?」對於攀登台北101是開「超級綠燈」，力挺到底。

