娛樂 電視

阿兵哥一句話 台灣首代女諧星打造獅子頭成億萬富婆

陳鴻（左）與秦菲菲暢聊演藝圈佚事。（翻攝自臉書）陳鴻（左）與秦菲菲暢聊演藝圈佚事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人陳鴻今（30）日在社群平台發文，分享自己和「台灣第一代女諧星」秦菲菲聚餐內容。他說自己認識秦菲菲近30年，認為她務實且溫暖，在最紅的時候急流勇退，目前雖已是億萬富婆，仍努力工作，從不迷戀虛榮浮誇。

秦菲菲曾是最受歡迎綜藝節目《綜藝一百》知名諧星。（翻攝自YouTube）秦菲菲曾是最受歡迎綜藝節目《綜藝一百》知名諧星。（翻攝自YouTube）

秦菲菲曾台灣收視率最高節目《綜藝一百》短劇固定班底，該節目由張小燕主持，江吉雄擔任製作人，於每週日播出。在事業巔峰期，秦菲菲毅然決然離開光鮮亮麗的鎂光燈，選擇在東區經營早餐店，每天早起貪黑，親力親為提供好幾代人懷念的幸福滋味。

女星張正藍也深受秦菲菲照顧。（本報資料照）女星張正藍也深受秦菲菲照顧。（本報資料照）

陳鴻說，私底下的秦菲菲依然熱愛表演、充滿喜劇細胞，更喜歡拿自己開玩笑，把朋友逗得笑呵呵。除了陳鴻外，張正藍也是從秦菲菲身上得到真傳的後輩。

秦菲菲（左）跟陳鴻說當年勞軍趣事。（翻攝自臉書）秦菲菲（左）跟陳鴻說當年勞軍趣事。（翻攝自臉書）

秦菲菲樂於助人，也喜歡在吃飯時搶帳單，討厭給別人添麻煩的她，最討厭拿著明星光環佔便宜。她曾經告訴陳鴻自己勞軍的故事，當時華視非常喜歡派秦菲菲去金門勞軍，因為她能唱。陳鴻提起同期的「軍中情人」崔苔菁、陳美鳳都非常明豔動人，秦菲菲笑說自己受長官青睞原因就是在部隊裡「母豬賽貂蟬」，阿兵哥特別喜愛她這種「多肉植物」可愛又好養。

秦菲菲還記得勞軍回憶裡，有一位負責接送的軍人只向她要簽名照，其他藝人好奇原因，那位軍人竟說：因為快過年了，看到所有明星只有秦菲菲看起來特別像獅子頭，照片拿來貼在門口可以像春聯一樣用來趨吉避凶，令人捧腹大笑。如今卻成秦菲菲店裡最受歡迎的招牌菜色。

