娛樂 最新消息

霍諾德攻頂101才落幕！賈永婕突脫口「我要退休了」 董座去留內情全攤開

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）以「零防護、無繩索」赤手攀登台北101，最終在全球直播見證下成功登頂，現場情緒瞬間炸裂。台北101董事長賈永婕全程緊盯挑戰進度，當霍諾德安全完成壯舉時，她興奮對鏡頭大喊「成功了！」卻突然脫口一句「我要退休了！」掀起關注。對於外界關心是否真有退意，賈永婕也親自攤開內情。

霍諾德（Alex Honnold）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）霍諾德（Alex Honnold）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

霍諾德在全球無數雙眼睛見證下登頂台北101，賈永婕以一身台灣隊棒球球衣站在鏡頭前，難掩激動情緒接連尖叫「耶！成功！我要退休了！緊張死了！」並釋出自己擁抱霍諾德激動落淚的合照，仍不失幽默本性笑說「我全身無力，又不是我爬。」顯見台北101董事長背負沈重的無形壓力，也體現主辦方承擔龐大的心理負荷。

然而，賈永婕的一句「退休宣言」讓許多網友急忙勸阻，「101不能沒有你！」就連「財經網美」胡采蘋也公開喊話希望留任，更肯定她近年帶領台北101交出亮眼成績單，更有人央求她表示「拜託做到法定退休年齡。」面對外界關心去留，賈永婕也鬆口內情，「不行啦！要讓年輕人好好發揮，一定會更好的。」未進一步說明是否已有具體時間表或相關規劃，至於未來動向與職務安排等相關細節，仍有待後續觀察。

