娛樂 亞洲

沉默一日 中國女星金晨曬照還原車禍真相

35歲中國女星金晨近日捲入車禍相關爭議，網路流傳她疑似肇事逃逸、找助理頂替並涉及保險詐騙等傳言。（翻攝自IG）35歲中國女星金晨近日捲入車禍相關爭議，網路流傳她疑似肇事逃逸、找助理頂替並涉及保險詐騙等傳言。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕35歲中國女星金晨近日捲入車禍相關爭議，網路流傳她疑似肇事逃逸、找助理頂替並涉及保險詐騙等傳言。沉默1日後，金晨於今（30）日發出正式聲明，並公開車禍當下自己滿臉是血的照片，還原事故經過。

金晨在聲明中表示，事故發生時確實是由她本人駕駛車輛，行駛途中為躲避突然竄出的小狗，緊急轉彎後不慎撞上路邊警示牌及房屋圍牆。由於傷勢嚴重，她在第一時間即被送往醫院接受手術治療。

金晨曬出自己滿臉是血的照片。（翻攝自微博）金晨曬出自己滿臉是血的照片。（翻攝自微博）

金晨指出，事發當下現場情況混亂，助理因過度緊張，在向交通警察說明時誤稱自己為駕駛人。待她手術結束、恢復意識後，主動了解整起事故經過，並一肩承擔所有責任，要求助理聯繫保險公司撤銷相關保險理賠申請。

金晨在聲明中致歉並表示，將深刻反省此次事件，未來會更加注意交通安全與法規。（翻攝自IG）金晨在聲明中致歉並表示，將深刻反省此次事件，未來會更加注意交通安全與法規。（翻攝自IG）

聲明中也進一步說明，事故發生於2025年3月16日，當時她與經紀人、助理共3人租車外出，由她負責駕駛。車禍發生後，經紀人立即陪同她就醫，助理則留在現場配合處理後續事宜。

金晨表示，已全額承擔車輛損毀費用，以及路邊公共設施與房屋圍牆相關損失，所有賠償事宜已於2025年4月完成。她也在聲明中致歉並表示，將深刻反省此次事件，未來會更加注意交通安全與法規。

body

