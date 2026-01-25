賈永婕緊抱霍諾德畫面曝！壓力爆棚喊：我要退休

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台灣心臟漏拍的91分鐘終於落幕，美國傳奇攀岩手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今日順利徒手登頂508公尺的台北101。在成功完成這項「不可能的任務」後，台北101董事長賈永婕激動不已。

霍諾德完成挑戰後，和賈永婕緊緊相擁。（翻攝自IG）

賈永婕第一時間在社群祝賀，她興奮狂喊「耶！成功！耶！我要退休了，緊張死了」。她隨後更分享了緊緊擁抱霍諾德的慶功合照，坦言自己當時「全身無力，又不是我爬」，顯示出承辦這場國際級極限盛事背後的巨大壓力。

請繼續往下閱讀...

賈永婕透過電視關注霍諾德攀登101進度，緊張喊想退休。（翻攝自IG）

這場挑戰在啟動前，面臨外界對風險的質疑，賈永婕早前展現強悍的決策高度，嚴正回擊不該將極限運動等同於「不負責任的賭博」，並強調這是對專業的嚴重誤解。她解釋徒手攀爬的核心在於長期的訓練、環境演算與心理控制，「真摯的專業是為了確保不失手而存在」，且本次計畫由具備全球經驗的國際團隊嚴密規劃，從結構分析到氣候應變都經過精密演算，不應低估專業團隊的風險管理。她堅定表示，台灣並非在尋求認同，而是知道自己值得被看見，並與國際同步站在舞台上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法