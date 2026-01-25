自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕緊抱霍諾德畫面曝！壓力爆棚喊：我要退休

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台灣心臟漏拍的91分鐘終於落幕，美國傳奇攀岩手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今日順利徒手登頂508公尺的台北101。在成功完成這項「不可能的任務」後，台北101董事長賈永婕激動不已。

霍諾德完成挑戰後，和賈永婕緊緊相擁。（翻攝自IG）霍諾德完成挑戰後，和賈永婕緊緊相擁。（翻攝自IG）

賈永婕第一時間在社群祝賀，她興奮狂喊「耶！成功！耶！我要退休了，緊張死了」。她隨後更分享了緊緊擁抱霍諾德的慶功合照，坦言自己當時「全身無力，又不是我爬」，顯示出承辦這場國際級極限盛事背後的巨大壓力。

賈永婕透過電視關注霍諾德攀登101進度，緊張喊想退休。（翻攝自IG）賈永婕透過電視關注霍諾德攀登101進度，緊張喊想退休。（翻攝自IG）

這場挑戰在啟動前，面臨外界對風險的質疑，賈永婕早前展現強悍的決策高度，嚴正回擊不該將極限運動等同於「不負責任的賭博」，並強調這是對專業的嚴重誤解。她解釋徒手攀爬的核心在於長期的訓練、環境演算與心理控制，「真摯的專業是為了確保不失手而存在」，且本次計畫由具備全球經驗的國際團隊嚴密規劃，從結構分析到氣候應變都經過精密演算，不應低估專業團隊的風險管理。她堅定表示，台灣並非在尋求認同，而是知道自己值得被看見，並與國際同步站在舞台上。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中