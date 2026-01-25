霍諾德攻頂台北101成功！老婆抱超緊：不准再來一次了

霍諾德與愛妻桑妮在台北101上玩自拍。（翻攝自Netflix）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）僅以91分鐘就攻頂台北101，他以繩索往下，老婆桑妮在平台上等著霍諾德，她看起來像放下心中大石，開心給予老公一個大大的擁抱、親吻。

艾力克斯霍諾德赤手獨攀台北101，大約花了91分鐘登頂台北101。（記者陳逸寬攝）

桑妮對霍諾德比出大拇指。（翻攝自Netflix）

桑妮抱著老公說「不要再來一次了」（Never Do it again），霍諾德沒有給予正面回應，僅表示「我現在感覺很好」。桑妮也大讚老公速度很快，不過坦言這91分鐘都處於驚嚇當中，「我很為你為榮！」結束之後，夫妻倆搭乘電梯回到地面。

霍諾德與愛妻桑妮親吻。（翻攝自Netflix）

霍諾德跟桑妮緊緊擁抱。（翻攝自Netflix）

霍諾德、桑妮相視而笑。（翻攝自Netflix）

先前霍諾德被問到，如果成功攻頂會如何慶祝？霍諾德表示：「我會搭電梯下來，我會見到我的老婆，我們會興奮不已。我們那天晚上會一起享用buffet，那會是一個非常棒的buffet，一切都會很棒，這會是很值得記得的一天。之後我就會回家，繼續我的攀岩訓練。」

