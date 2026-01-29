（影）日盛千金也受氣！關穎認遭櫃姐冷眼擺臉色 「精品界潛規則」全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕日盛金控千金關穎近日作客陶晶瑩的YouTube節目時，罕見自爆曾在精品店遭專櫃人員冷眼對待，並指出許多精品包其實是被話術包裝成「保值商品」，直指精品銷售現場存在不少「潛規則」，鮮為人知的名媛日常立刻引爆熱烈討論。

貴為名媛，關穎也難逃遭專櫃人員擺臉色。（本報資料照）

關穎以自身經歷分享，坦言過去在選購精品時遭擺臉色，專櫃人員甚至刻意以「某某很厲害的人也有買！」、「很多人都在排隊」等話術刺激購買慾，不過她則強調自己不吃這一套，「我還沒有愛買成這樣子，我不會被刺激的！」貴為名媛，關穎理性消費不盲從，直言精品包常被塑造成保值投資，但自己並不認同這樣的消費邏輯。

請繼續往下閱讀...

無獨有偶，陶晶瑩也分享一段難忘的「陪逛經驗」，她憶述曾和3名貴婦朋友出國，旅遊的同時也順道取包，正當一行人抵達精品店門口時，朋友們卻謹慎出言提醒「這次一定要走對門！」此前曾走錯門被專櫃人員擺架子。入店之後，友人出示照片詢問一款粉紅色包包，沒想到專櫃人員卻以強硬回嗆，「粉紅色我能給妳嗎？妳拿照片來我就一定要給妳嗎？妳知道多少人在等嗎？」讓陶晶瑩直言傻眼至極，甚至在心中怒吼「要不要我打你！」

更離譜的是，櫃姐雖表示要「進去看看」，但一走就是逾10分鐘，一行人宛如罰站只能在原地等候，事後才進一步了解到，專櫃早已設計一套囊括「進門動線」、「等待流程」到「說話方式」的心理操作，讓消費者不知不覺被牽著走。對此，關穎不僅點頭以表認同，更坦言若是喜歡的商品，就算溢價購買也無所謂，但前提是要被尊重，無法接受「花錢還受氣」的服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法