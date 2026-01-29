自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）日盛千金也受氣！關穎認遭櫃姐冷眼擺臉色 「精品界潛規則」全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕日盛金控千金關穎近日作客陶晶瑩的YouTube節目時，罕見自爆曾在精品店遭專櫃人員冷眼對待，並指出許多精品包其實是被話術包裝成「保值商品」，直指精品銷售現場存在不少「潛規則」，鮮為人知的名媛日常立刻引爆熱烈討論。

貴為名媛，關穎也難逃遭專櫃人員擺臉色。（本報資料照）貴為名媛，關穎也難逃遭專櫃人員擺臉色。（本報資料照）

關穎以自身經歷分享，坦言過去在選購精品時遭擺臉色，專櫃人員甚至刻意以「某某很厲害的人也有買！」、「很多人都在排隊」等話術刺激購買慾，不過她則強調自己不吃這一套，「我還沒有愛買成這樣子，我不會被刺激的！」貴為名媛，關穎理性消費不盲從，直言精品包常被塑造成保值投資，但自己並不認同這樣的消費邏輯。

無獨有偶，陶晶瑩也分享一段難忘的「陪逛經驗」，她憶述曾和3名貴婦朋友出國，旅遊的同時也順道取包，正當一行人抵達精品店門口時，朋友們卻謹慎出言提醒「這次一定要走對門！」此前曾走錯門被專櫃人員擺架子。入店之後，友人出示照片詢問一款粉紅色包包，沒想到專櫃人員卻以強硬回嗆，「粉紅色我能給妳嗎？妳拿照片來我就一定要給妳嗎？妳知道多少人在等嗎？」讓陶晶瑩直言傻眼至極，甚至在心中怒吼「要不要我打你！」

更離譜的是，櫃姐雖表示要「進去看看」，但一走就是逾10分鐘，一行人宛如罰站只能在原地等候，事後才進一步了解到，專櫃早已設計一套囊括「進門動線」、「等待流程」到「說話方式」的心理操作，讓消費者不知不覺被牽著走。對此，關穎不僅點頭以表認同，更坦言若是喜歡的商品，就算溢價購買也無所謂，但前提是要被尊重，無法接受「花錢還受氣」的服務。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中