娛樂 電影

（專題）《陽光女子合唱團》明衝進台灣影史前10名！票房奇蹟是這樣來的

〔記者許世穎／專題報導〕台片《陽光女子合唱團》票房持續爆發，全台票房昨（28日）正式突破3億，穩坐票房冠軍，預計明天將挺進台灣影史台片票房前10名，成為近年最具代表性的現象級作品之一。

《陽光女子合唱團》圍繞一群因命運錯誤的安排，而被關入監獄的女性，透過合唱團找回自我與彼此的連結。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》圍繞一群因命運錯誤的安排，而被關入監獄的女性，透過合唱團找回自我與彼此的連結。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，加上陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，描寫一群女子克服所有困難、集合眾人之力表演出最完美的合唱，更聚焦每一位女性在生活中面對選擇、挫折與重新站起來的過程，劇情笑中帶淚。

回顧上映初期，《陽光女子合唱團》的表現其實並不耀眼。電影於去年耶誕節推出口碑場，票房約 301 萬元；正式上映後碰上跨年檔期，首週5天票房約 741 萬元，排名第4名，第二週末雖上升至第 2 名，但真正的關鍵轉折出現在隔天1月12日（週一），電影於平日首度登上全台票房冠軍，上映第三週出現罕見的「平日到週末、單日票房天天成長」走勢，之後一路連霸至今，寫下驚人的長線奇蹟。

台片《陽光女子合唱團》持續熱賣，票房屢創新高。（壹壹喜喜提供）台片《陽光女子合唱團》持續熱賣，票房屢創新高。（壹壹喜喜提供）

這條逆轉曲線的背後，首先是紮實而持續累積的口碑力量，同時受惠於戲院在票房尚未起飛時穩住場次，讓作品有時間被觀眾發現；隨後社群平台上大量湧現「看片前不相信、看片後哭到爆」的心得影片與照片，形成近乎自發性的口碑擴散。觀眾不再只是推薦電影，而是分享自己被情節擊中的瞬間，宛如一場「你敢不敢來挑戰自己會不會哭」的全民串聯。

有別於多數電影仰賴首週末衝刺，《陽光女子合唱團》的觀眾輪廓也格外多元。隨著討論發酵，戲院甚至出現晚間與深夜場次場場爆滿的特殊現象，許多上班族、櫃姐等族群，選擇在下班後進戲院釋放情緒，讓平日票房同樣具備強勁動能，成為推升總體成績的重要支撐。

《陽光女子合唱團》全台票房突破3億，導演林孝謙（前排左二）透露謝票有驚喜。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》全台票房突破3億，導演林孝謙（前排左二）透露謝票有驚喜。（壹壹喜喜提供）

當票房正式引爆後，影人出席映後活動場場被瘋搶，不少影迷為了蒐集喜愛角色的海報，刻意選擇該演員出席的場次；每逢週末幾乎都有主創到場與觀眾面對面互動，導演林孝謙也在社群透露會設計新橋段、新驚喜回饋粉絲，讓觀影體驗不斷被加值，也持續為票房注入新動能。

導演林孝謙今在社群分享《陽光女子合唱團》全台破3億的喜訊，感性表示：「衷心感謝每一位走進戲院、用時間與情感陪伴我們的觀眾。」他形容片中陽光女子們來自五湖四海、各自不同、形形色色，「但只要願意站出來，陽光就能平等地照耀在每個人身上。只要努力，我們都能成為自己的陽光。」這份情感核心，正是觀眾願意一刷、再刷、持續推薦的關鍵。

台片《陽光女子合唱團》影人出席場次場場爆滿。（壹壹喜喜提供）台片《陽光女子合唱團》影人出席場次場場爆滿。（壹壹喜喜提供）

隨著感恩謝票活動持續進行，林孝謙也預告將在近期場次中準備更多驚喜，邀請觀眾一起走進戲院同樂。這個全民共同見證的票房奇蹟，《陽光女子合唱團》不只證明了口碑的力量，也再次提醒市場：當一部電影真正被觀眾接住，它的生命力，往往遠比檔期更長。

《陽光女子合唱團》全台持續上映中。

