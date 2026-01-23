自由電子報
娛樂 最新消息

攀登101進帳六位數美金？傳奇猛將霍諾德回應了

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登台北101，攀爬的過程，也將透過Netflix進行全球直播，讓世界看見台灣。外媒爆料Netflix付給他的酬勞大約是六位數美金。對此他也做出回應。

霍諾德是全球最傑出、最廣為人知的攀岩運動員之一，尤其以無繩索或任何安全設備進行自由攀登美國最具代表性的峭壁而聞名。他能夠掌控恐懼、在壓力下保持專注，並以嚴謹的紀律挑戰大膽目標，重新定義了人類潛能的界限。

霍諾德是全球最傑出、最廣為人知的攀岩運動員之一。（Netflix提供）霍諾德是全球最傑出、最廣為人知的攀岩運動員之一。（Netflix提供）

對於攀登101，霍諾德強調不是為了金錢而挑戰，「如果沒有電視轉播，只要大樓給我許可，我也會免費去爬。」他表示，決定挑戰101是希望喚醒觀眾的童心，他說：「成年人往往被恐懼磨滅了想像力，我想保留那種看著高樓，而想要試試爬上它的快樂。」

《赤手獨攀台北101：直播》的特別節目，預計明天上午9點在Netflix播出，進行2小時的直播特別節目。Netflix無劇本系列與體育內容副總裁Brandon Riegg對此表示，透過直播節目觀看艾力克斯霍諾德自由攀登台北101，「將會是一場讓人腎上腺素飆升、無法移開目光的壯觀場景。這將是全世界同步討論的焦點。」

