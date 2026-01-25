64歲張學友認了「失業」 罕見回應欠債傳聞

〔記者張釔泠／綜合報導〕 「張學友60+巡迴演唱會香港終章」昨晚於紅館上演尾場，全場座無虛席。64歲的「歌神」張學友雖然唱足20場，但狀態超好，安可唱了12首歌。尾場亦是這次巡唱的第324場，創下紀錄興奮之餘，張學友亦為即將「失業」感到心情複雜，也公開感謝太太及兩個女兒的支持。

張學友「60+演唱會」在香港劃下句點。（環球提供）

來到尾場，觀眾情緒特別高漲，歌神的圈中好友都來捧場，包括鍾鎮濤、曾志偉、庾澄慶、張家輝、劉偉強、葉童、邱淑貞、沈嘉偉、狄波拉等，場面熱鬧。演出中段他跟大家問好，打趣今天結束後自己就失業，但很快就會回來，「歡迎來到60+演唱會最終章，亦是整個巡演的324場。最後一場啦！好複雜的心情。」

張學友坦言心情好奇怪，但明白有開始就有結束，他笑說：「結束後大家要好努力賺錢，因為我好快開下次。」台下歌迷報以歡呼聲。他特別感謝台下觀眾，沒有大家出現，這次巡演不可能走到兩年零七個月，這是他自己也沒想過的紀錄，說罷做出可愛的比心pose，笑說：「其實我會做，但六十幾歲不好意思做嘛。」

他感謝台前幕後的工作人員及樂隊老師，亦感謝家人，像媽媽無時無刻都支持他的工作；同時也感謝太太，他說：「這段時間我見樂隊、在座的朋友多過見她，所以都要多謝她。」也謝謝兩個女兒不時會打電話來關心他。

張學友捐出善款。（環球提供）

張學友一向出名筋骨軟，昨晚亦輕鬆即場表演一字馬，技驚四座。他說：「除了繼續做這個，我也會繼續保重自己身體，繼續練歌。」謝謝大家給的機會，讓他可以不斷在舞台嘗試不同的唱歌方法，「當中有成功有失敗啦，令我覺得唱歌永遠是可以鑽研下去的事。我會繼續唱下去，將更好的自己在舞台跟大家見面。」

這次演唱會他將所有朋友贈送的花籃轉為善款，共捐出130萬港幣（約523萬台幣）予慈善機構「快樂港仁」，由曾志偉代為接收支票。而張學友亦透露不想休息太久，下一個計劃是籌備製作音樂劇。此外，他接受港媒訪問時，也罕見回應欠債才不斷開演唱會的傳聞，他無奈表示，自己很節儉，也有存錢的習慣，解釋太多好像自己在掩飾，也說自己沒有借錢習慣，知道出來一定會有人傳，但無法阻止。

