直擊》霍諾德台灣國旗底下揮手致意！空拍機這一幕全場炸裂

〔記者鍾志均／台北報導〕美國攀岩猛將艾力克斯霍諾德，今（25日）正式挑戰徒手攀登台北 101，約9點11分正式開爬，空拍機一飛過，全場秒變粉絲見面會，氣氛嗨爆。他在沒有任何繩索、安全護具的情況下，只靠雙手、雙腳一路向上，最終在91分鐘後成功站上頂端，被網友形容是「人類極限更新檔」的瘋狂挑戰。

霍諾德在國旗飄揚下輕鬆攀爬101。（記者鍾志均攝）

就在大家屏氣凝神之際，空拍機低空掠過，底下民眾瞬間破功。

請繼續往下閱讀...

揮手的揮手、比讚的比讚，還有人直接大喊：「Welcome to Netflix！」笑聲與掌聲此起彼落。

霍諾德爬到三分之一時，直接看向地面觀眾。（記者鍾志均攝）

約9點11分，霍諾德正式開爬，地面口哨聲、拍手聲、歡呼聲全面解禁，但現場依然帶著一種「不敢太吵」的集體自制。

樓層裡的民眾熱情向霍諾德打招呼，拍照。（記者鍾志均攝）

在眾人仰頭注視下，霍諾德一階一階往上推進，動作穩定得近乎不真實，「一階一階往上爬，對他來說就像爬樓梯般輕鬆。」

有人看得目瞪口呆：「那個圓弧真的很ㄍㄧㄥ欸。」也有人直接下結論：「不到一小時感覺就能爬完。」

圓弧形的101對霍諾德來說，也不是難事。（記者鍾志均攝）

最讓現場沸騰的瞬間之一，是在台灣國旗飄揚的畫面下，霍諾德竟然還能抽空向底下群眾揮手致意，地面立刻爆出一波掌聲。

隨著太陽越來越烈、牆面高度拉升，氣氛也逐漸從「欣賞」轉為「緊張」。

連轉播團隊都忍不住在鏡頭外替觀眾喊話：「你可以退一點嗎？你快嚇壞我了！」

而在牆上的霍諾德，卻是另一種世界。霍諾德高空回應：「我看到你們了，真的很好玩。」

破千名粉絲屏息以待，拿起手機捕捉歷史性的一刻。（記者鍾志均攝）

稍後接受訪問時，霍諾德語氣輕鬆，笑說：「我可以看到你們，真的很好玩。我只是單純在攀登而已。」接著補一句：「風景太棒了。看看台北，真的太酷了。」

他也坦言，知道底下有這麼多人同時仰望，感覺非常「超現實」。

值得一提的是，今天一早，台北101董事長賈永婕也親自帶領團隊進行祈福儀式，希望整個挑戰平安順利。

從高空到地面，這場行動不只是極限運動，更像是一場全民共同參與的儀式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法