娛樂 最新消息

小粉紅盜片霍諾德攀101 台灣地圖硬加「China」還刪我國旗！

中國人盜片還硬要在「Taiwan」上面加個「China」。（圖翻攝自bilibili）中國人盜片還硬要在「Taiwan」上面加個「China」。（圖翻攝自bilibili）

首次上稿 01-28 00:30
更新時間 01-28 06:43

彈幕可以看到中國網友也自嘲「China」是「保命浮水印」。（圖翻攝自bilibili）彈幕可以看到中國網友也自嘲「China」是「保命浮水印」。（圖翻攝自bilibili）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日僅花91分鐘，成功徒手攀登508公尺高的台北101，Netflix全程直播熱度狂飆，全球各大新聞爭相報導，國際級大咖明星、網紅、名嘴等各領域KOL也紛紛轉發霍諾德創下歷史的畫面。不過中國無法收看Netflix，沒有第一時間跟上直播，但身為「盜版大國」，同日完整直播就馬上被「搬運」到牆內，同時也「動了手腳」，吃相難看，引台灣網友一片嘲諷。

Netflix全球直播霍諾德成功挑戰101，我國國旗飄揚的入鏡畫面也廣傳190多個國家。雖然中國第一時間無法跟上直播，但馬上就有中國網友「發揮所長」，從Netflix「搬運」2個多小時的完整影片到中國知名影音分享平台「嗶哩嗶哩」（bilibili），但為了成功上片，除了將原影片套上一層昏暗的濾鏡，還把片中介紹到「Taiwan」的圖像給硬加上「China」，字幕上出現的「台北101」，硬要打成「中國台北101」。至於影片中有出現青天白日滿地紅旗的部分，則全部被剪掉。

中網這種盜片又要意淫台灣的行為，台網許多鄉民紛紛表示，「連直播都沒辦法看的地區，還要用盜的才能自爽，可悲」、「他們只能這樣催眠自己，其實也是蠻同情他們的，全世界的人完全不care他們」、「藍白瞬間變成聾啞人士」、「他們改天就會說Alex穿的是支國紅了」、「所以中國人才叫做世界藤壺啊」、「中國人會被全世界討厭不是沒有原因」。

