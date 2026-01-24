霍諾德獨攀台北101大樓！承諾愛妻：等我下來吃buffet

霍諾德的愛妻桑妮給予丈夫滿滿的支持。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天（24日）將挑戰徒手攀登台北101，與他在2020年完婚的愛妻桑妮（Sanni McCandless）也愛相隨來台。霍諾德日前接受Netflix的受訪時表示，如果從台北101下來，第一件事情就是要帶老婆去吃buffet。

霍諾德從事攀岩30年，不過大多數都是在與大自然對決，現在要在無裝備的狀況下攀爬台北101，更是備受矚目。霍諾德在2018年因紀錄片《Free Solo》封神，如今他結了婚、已成人父，被問到40歲的他心態上有沒有變化？他坦言，並沒有像外界想的改變太多，「基本上我還是一直在攀岩，只是有了妻小之後生活更加複雜，我花了更多時間在家，減少海外行程，但我還是時刻都在攀岩，並沒有什麼改變。」

不過霍諾德表示，自己的態度上更加審慎周全，準備得也更多，「部分原因是我已經是40歲的男人了，與23歲還獨居在露營車的我完全不同。23歲的時候就是去做，根本不用管後果，但40歲的時候會想，多花一天準備也好，我會提前做好功課、更加謹慎，這樣就OK了。」

至於如果成功攻頂會如何慶祝？霍諾德表示：「我會搭電梯下來，我會見到我的老婆，我們會興奮不已。我們那天晚上會一起享用buffet，那會是一個非常棒的buffet，一切都會很棒，這會是很值得記得的一天。之後我就會回家，繼續我的攀岩訓練。」

