娛樂 最新消息

懂的人就懂！霍諾德爬101國旗狂飄 工程師曝壓力大：怕網路攻擊

霍諾德25日攀登台北101，成功登頂。（記者方賓照攝）霍諾德25日攀登台北101，成功登頂。（記者方賓照攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國徒手攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰無繩攀登台北101大樓，從清晨開爬到成功登頂僅花費1小時31分鐘（91分鐘），提前完成這項被視為人類極限的壯舉。整個過程由Netflix進行全球直播，吸引世界各地觀眾同步見證，也讓台北101再度站上國際媒體版面。

這場攀登不僅因霍諾德的驚人實力成為焦點，畫面中多次出現的台灣國旗也引發熱議。台北101董事長賈永婕隨後在臉書透露，她特別將大樓外5根旗桿的旗幟，全數換成國旗，並笑稱這是自己的「小心機」。她表示，直播畫面中清楚拍到霍諾德與國旗同框的瞬間，讓她忍不住直呼感動，並邀請網友分享心目中最經典的國旗飄揚畫面。

隨著霍諾德成功攻頂，各大國際媒體也迅速跟進報導。《CNN》指出，霍諾德是已知史上第一位在未使用繩索或安全網的情況下，徒手攀登高達1667英尺（約508公尺）摩天大樓的人，而「攀岩高手與台灣國旗同框」的畫面，更成為多家外媒選用的關鍵影像。

然而，這場全球直播背後的壓力，也不只存在於攀登現場。一名Netflix工程師稍早在Threads分享幕後心情，透露自己身為負責資安的工程人員，觀看直播時比一般觀眾更加緊張。他坦言，除了替霍諾德的安危捏把冷汗外，更擔心直播過程中可能遭遇網路攻擊，尤其畫面不斷出現「台灣」與「國旗」元素，讓他高度警戒。

該名工程師表示，當天索性把電腦搬到電視前，一邊看直播、一邊緊盯系統流量，隨時準備因應突發狀況，甚至直言「防範DDoS的壓力，遠比看人爬101還大」。所謂DDoS，是一種透過大量惡意流量癱瘓系統的網路攻擊手法，可能導致服務中斷。

貼文曝光後，網友立刻心領神會，紛紛留言調侃「說得很委婉，但大家都懂」、「原來不是防無人機，是防網路攻擊」「看到國旗就中風的國家真的要防」，相關討論迅速發酵。不過，該篇貼文目前已被刪除。

點圖放大body

