霍諾德登101震撼全球！狂掃「美加英澳」超過10國Netflix冠軍

Alex Honnold登101直播霸榜超過10國冠軍。（翻攝自Threads）Alex Honnold登101直播霸榜超過10國冠軍。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）赤手挑戰台北101的直播紀錄片《赤手獨攀台北 101》（SKYSCRAPER LIVE），上線後火速在全球掀起旋風。根據最新各國榜單顯示，該節目已強勢攻佔Netflix多國收看排行榜第一名。

《赤手獨攀101》目前在台灣Netflix每日節目排行榜第一。（翻攝自Netflix）《赤手獨攀101》目前在台灣Netflix每日節目排行榜第一。（翻攝自Netflix）

根據網友分享的即時榜單可以看到，這場驚心動魄的挑戰，讓節目成功在多個主流市場插旗冠軍，包括美國與加拿大雙雙奪冠，擊敗多部熱門影集，英國、瑞士、瑞典、奧地利均榮登排行榜Top1。而台灣主場無懸念奪冠，香港、新加坡、澳洲也同步登頂，展現跨國界的震撼力。

許多國外觀眾紛紛在社群平台上表示，看著霍諾德在沒有任何安全繩索保護下，徒手攀登這座曾為世界第一的高樓，心跳快到受不了。101董事長賈永婕也感性表示，為了這場活動投入了「101% 的力氣」，如今看來這份努力完全轉化為驚人的國際能見度。

