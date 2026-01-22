自由電子報
娛樂 最新消息

錄影竟遇「活春宮」聲音全被收 楊繡惠、籃籃目擊過程驚呆

若潼（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠、曾瑋中錄製節目。（民視提供）若潼（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠、曾瑋中錄製節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓若潼、曾瑋中錄製民視《綜藝新時代》日前來到了熱情的嘉義太保，籃籃分享，這裡不僅擁有遼闊景致，更展出許多來自國外與台灣本土藝術家的裝置藝術，十分值得細細走逛。

感受完藝術氛圍後，籃籃神秘表示要帶大家尋找「在台灣就能看到的非洲奇觀」。眾人來到萌寵樂園，籃籃介紹自己的民間好友、同時也是園區園長的葉欣寧登場，並賣關子表示園區裡不僅有療癒人心的小動物，還藏著各種挑戰。

籃籃、阿翔等人直擊烏龜做害羞的事情。（民視提供）籃籃、阿翔等人直擊烏龜做害羞的事情。（民視提供）

拿上牧草，打開門，羊群立刻蜂擁而上，羊駝、泰迪羊齊聚一堂，還有被譽為「世界最可愛的羊」的笑笑羊，萌度爆表。緊接著，葉欣寧介紹一隻名為「大頭」的羊，宣布這正是第一關挑戰。原來大頭不僅會轉圈，還會主動握手，讓主持群又驚又喜。曾瑋中率先嘗試，僅用少量飼料便成功與大頭握手，籃籃也順利引導牠轉圈，畫面又萌又療癒。

第二關，園長帶大家找到情緒最穩定的卡皮巴拉——水豚，沒想到剛到水豚的泳池旁，眾人卻先目擊兩隻烏龜正在做羞羞的事，楊繡惠驚呼：「我活到60歲，第一次知道烏龜在傳宗接代竟然會有聲音唉！」激動的籃籃立刻向 Boom 桑借收音設備，對著烏龜收音「喔~」，阿翔忍不住笑說：「所以這關是幫烏龜收音嗎？」現場笑聲不斷！

曾瑋中、籃籃、阿翔、楊繡惠、若潼到萌寵樂園。（民視提供）曾瑋中、籃籃、阿翔、楊繡惠、若潼到萌寵樂園。（民視提供）

園長立刻將眾人拉回挑戰，表示這關是要在水豚頭上疊橘子啦，情緒穩定的水豚面對園長在他的頭上疊了兩顆橘子竟毫無反應，激動的籃籃大喊：「好可愛！我要拍照」，甚至跟若潼一起挑戰在水豚身上疊滿橘子，逗得眾人哈哈大笑，效果十足！

最後一關迎來真正的「非洲大奇觀」是來自西非摩洛哥的侏儒山羊，飼育員Kevin解釋：「在摩洛哥有種特別且難爬的樹，當地人便訓練山羊爬上高樹吃果實，最後從山羊的糞便裡取得果仁，也因此保留了這些山羊擅長攀高的能力。」

除此之外，在這裡還能體驗到更有趣的「山羊上背」，飼育員示範背對著高處的山羊彎腰，沒想到山羊竟一躍跳到他的背上，讓眾人驚呼連連。曾瑋中率先嘗試為山羊遞台階，沒想到阿翔立刻加碼喊：「要再給牠一個台階下！」就這樣籃籃、若潼、楊繡惠竟接續排成一列，讓山羊踩著走過去，現場笑聲四起，楊繡惠崩潰直喊：「根本就像被拖拉庫撞到！」

