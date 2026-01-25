自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德開爬台北101！內部民眾搶拍狂揮手 網喊話：別讓他分心

霍諾德開爬台北101，吸引許多民眾搶拍。（記者潘少棠攝）霍諾德開爬台北101，吸引許多民眾搶拍。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）已經開始獨攀台北101，獲得台下群眾熱烈歡呼打氣聲。霍諾德之前受訪透露，其實攀爬台北101與過去相比並不是那麼嚇人，但關鍵在於體力的消耗，是讓他最需要注意的事情。

霍諾德赤手獨攀台北101（記者潘少棠攝）霍諾德赤手獨攀台北101（記者潘少棠攝）

霍諾德赤手獨攀台北101（記者陳逸寬攝）霍諾德赤手獨攀台北101（記者陳逸寬攝）

至截稿前，霍諾德已經攀爬大約10分鐘，至今仍相當順利，由於今天台北101大樓仍是開放狀態，大樓內仍有不少人正在辦公。許多台灣人從大樓內部拍攝霍諾德獨攀的英姿，並揮手跟霍諾德打招呼，霍諾德目前看起來仍游刃有餘，還能夠回應揮手。

霍諾德赤手獨攀台北101（記者潘少棠攝）霍諾德赤手獨攀台北101（記者潘少棠攝）

霍諾德開爬台北101，吸引許多民眾搶拍。（記者潘少棠攝）霍諾德開爬台北101，吸引許多民眾搶拍。（記者潘少棠攝）

倒是網友紛紛批評，「幹嘛去讓他分心，他可是在外面沒綁繩子耶」、「希望不會再有人在裡頭跟他揮手…感覺很讓他分心……加油Alex」、「為什麼沒有管制，好多人在101窗戶裡面拍照揮手？」、「希望裡面的人就乖乖看、拍照就好，不要去干擾到他」、「我覺得建築裡面的人拍照打招呼很可怕」。不過Netflix轉播的主播也緩頰：「這是一種人類本能，當你看到別人攀爬高處。」《赤手獨攀台北101：直播》在Netflix直播中。

