娛樂 最新消息

霍諾德徒手登頂101打響台灣名聲 賈永婕手端鳳梨拜拜畫面變迷因圖

〔記者陳慧玲／台北報導〕美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午只花了91分鐘就成功完成挑戰，徒手攀爬登頂台北101，不僅台灣民眾興奮，許多國際媒體也報導這則消息，台灣國旗在101大樓前飄揚畫面也被更多人看見。

霍諾德（左二）登頂101成熱門話題，賈永婕（右二）事前端起鳳梨拜拜畫面也被網友做成梗圖。（翻攝自Threads）霍諾德（左二）登頂101成熱門話題，賈永婕（右二）事前端起鳳梨拜拜畫面也被網友做成梗圖。（翻攝自Threads）

而事前台北101董事長賈永婕率領霍諾德等團隊一起拜拜、祈福的影片也再次被熱烈討論，不少海外網友都都好奇，為什麼賈永婕手上端起的是鳳梨，台灣網友則搞笑做出許多趣味迷因梗圖。

霍諾德入境隨俗，手持香一起拜拜祈求順利平安，網友則逗趣討論，發現當賈永婕端起鳳梨拜拜時，霍諾德似乎露出疑惑表情，網友開玩笑說，他該不會想起了美國動畫卡通《海綿寶寶》？因為海綿寶寶的家就是一座鳳梨屋。

另外也有香港網友不明白為什麼台灣拜拜會拿出鳳梨？台灣網友則解答，鳳梨象徵「旺來」，好運來，或許是期許能為霍諾德帶來好運，讓他挑戰攀登101時能一切順利。

也有眼尖網友發現，賈永婕率團隊拜拜時，供品中也有綠色包裝的「乖乖」，這在台灣有著特別意義，不少歌手演唱會控台也會擺放同款乖乖，祈求演出中各種設備「乖乖」不出錯，另外像是歌迷準備搶買演唱會門票時，也會在自己的電腦上擺放綠色包裝「乖乖」，祈願搶票順利不當機。

