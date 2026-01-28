自由電子報
娛樂

正妹YTR化療暴瘦剩28公斤！ 男友悲痛證實「她成為星星了」

韓國抗癌正妹「有病長壽女孩」今傳出不敵病魔，生命定格在28歲。（翻攝自YT） 韓國抗癌正妹「有病長壽女孩」今傳出不敵病魔，生命定格在28歲。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在網路上分享抗癌日常的YTR「有病長壽女孩」今（28日）傳出逝世消息，她的男友在她的TY平台發佈消息表示，「長壽girl在長期與病魔搏鬥之後，已經化作天上的一顆星星。她的生命定格在28歲。」

向來在YT中分享抗癌正能量的有病長壽女孩，在20多歲時便檢查出罹患一種名為「非透明細胞型腎臟癌」的第四期，面對遙遙無期的抗癌生活，她和男友決定從「癌症患者視頻日誌」的視角切入，公開自己接受抗癌治療的日常，除了一邊記錄抗病過程，一邊也向眾多網友傳遞積極的資訊，影片迴響頗大，獲得近20萬粉絲的加油與支援。

去年初她曾在影片中提到治療失敗，因癌症轉移至淋巴腺、骨頭、肝臟，接受化療的過程，讓她在短短不到一年的時間，就暴瘦到只剩下28.8公斤，同時還伴隨發燒、背部、骨盆、脊椎病變等多重疼痛，最後只能住進安寧病房。

去年11月，她在拍片透露，疼痛變得非常嚴重，最後一次手術還是失敗了，所以自費裝上患者自控鎮痛裝置（患者自控鎮痛泵），不過她仍微笑向粉絲表示，「我們在下一支影片裡再見吧。」沒想到，這段影片竟成為她留給世人的最後一支作品。

她的男友在道別影片中，衷心感謝頻道粉絲們多年來的加油與打氣，「大家的溫暖關心，真的給了長壽女孩巨大的力量。」

