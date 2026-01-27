自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德爬101穿紅衣有原因！賈永婕曝內幕 曾被擔憂引「政治解讀」

霍諾德喜歡紅色，當天穿紅衣完成攀爬101的挑戰。（翻攝自臉書）霍諾德喜歡紅色，當天穿紅衣完成攀爬101的挑戰。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前完成徒手攀上台北101壯舉，當時他以一身亮眼紅色上衣在高空挑戰，震撼全台。賈永婕今（27）日在社群幽默分享內幕，直言這個「紅衣」其實有經過一番討論，甚至一度引起外國團隊的政治敏感恐慌。

賈永婕透露，節目製作人James曾特地向她詢問Alex服裝顏色的選擇。她直覺回答：「他喜歡什麼顏色就穿什麼啊。」製作人則回應Alex最愛紅色，但語氣卻突然變得吞吞吐吐，讓她當下不解。沒想到背後原因竟是，外國製作團隊擔心紅色會被台灣觀眾聯想到政治立場，「怕我難做」。

她坦言聽到後覺得有些好笑，還反過來安撫對方，強調台灣文化裡紅色象徵吉利、祝賀，更直呼：「紅色真的很漂亮，我舉雙手雙腳贊成他穿紅色攀爬。」結果拍出來的畫面果然亮眼吸睛，也讓「紅衣攀百樓」成為本次挑戰的一大視覺亮點。

賈永婕更在文中自嘲近期人氣旺，家人們還叮囑她「不要再發文了啦」，擔心她一不小心惹來反感。她則笑說：「討厭我的人，不會因為我不發文就喜歡我。」仍維持一貫直爽風格分享幕後故事，讓網友直呼更喜歡她。

點圖放大body

