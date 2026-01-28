自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閔熙珍「氣暈」缺席記者會！否認挖角NewJeans 反指成員家人幕後操控

NewJeans合約糾紛一波未平一波又起。（翻攝自IG）NewJeans合約糾紛一波未平一波又起。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一手催生NewJeans的韓國娛樂圈教母級代表閔熙珍，遭指掏空所屬公司ADOR並鼓吹NewJeans離開公司，本來她今天要召開記者會指控ADOR僅與成員Danielle解約，目的就是為了解散NewJeans，但記者會上卻只有金善雄律師代表出席，律師解釋，閔熙珍在聽到自己遭到利用的錄音檔之後，震驚到當場昏過去，所以不克出席記者會。

閔熙珍今雖未現身記者會，但透過律師嚴正否認挖角NewJeans，直指遭設局利用。（達志影像）閔熙珍今雖未現身記者會，但透過律師嚴正否認挖角NewJeans，直指遭設局利用。（達志影像）

但閔熙珍請律師代為發言，嚴正否認挖角NewJeans的惡意企圖，表示自己是被「操控股市的勢力」所利用，更直指在背後操縱局勢的正是其中一名成員的叔叔。律師代表金善雄表示，該名「叔叔」曾在閔熙珍被解僱後，向她聲稱可透過朋友牽線與HYBE對話，而她當時首要目標是重返ADOR，因此信任這名成員家屬的建議，沒想到後果演變至此，而且就目前態勢看來，整個事件更像是「成員家人與商家聯手製造的騙局」。

閔熙珍今也透過律師指控ADOR，原本NewJeans的5名成員皆已表態願意回歸ADOR，但公司卻突然與Danielle解約並提出索償，根本是有意拆散組合，但因為她與母公司HYBE股東之間存在多起官司要解決，下個月12日還要對簿公堂，惟目前不便公開更多細節。

◎NewJeans合約糾紛事件薄

．NewJeans於前年11月底以ADOR違約、未有聽取成員訴求為由，單方面宣布合約無效。

．法院於去年10月裁定雙方專屬合約仍然有效，5名成員亦表示願意返回ADOR。

．ADOR於去年12月底宣布與成員Danielle解約，並向閔熙珍提出高達100億韓圜（約2.2億台幣）的索償訴訟，指控她主導成員解約及有意挖角。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中