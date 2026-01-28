閔熙珍「氣暈」缺席記者會！否認挖角NewJeans 反指成員家人幕後操控

NewJeans合約糾紛一波未平一波又起。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一手催生NewJeans的韓國娛樂圈教母級代表閔熙珍，遭指掏空所屬公司ADOR並鼓吹NewJeans離開公司，本來她今天要召開記者會指控ADOR僅與成員Danielle解約，目的就是為了解散NewJeans，但記者會上卻只有金善雄律師代表出席，律師解釋，閔熙珍在聽到自己遭到利用的錄音檔之後，震驚到當場昏過去，所以不克出席記者會。

閔熙珍今雖未現身記者會，但透過律師嚴正否認挖角NewJeans，直指遭設局利用。（達志影像）

但閔熙珍請律師代為發言，嚴正否認挖角NewJeans的惡意企圖，表示自己是被「操控股市的勢力」所利用，更直指在背後操縱局勢的正是其中一名成員的叔叔。律師代表金善雄表示，該名「叔叔」曾在閔熙珍被解僱後，向她聲稱可透過朋友牽線與HYBE對話，而她當時首要目標是重返ADOR，因此信任這名成員家屬的建議，沒想到後果演變至此，而且就目前態勢看來，整個事件更像是「成員家人與商家聯手製造的騙局」。

閔熙珍今也透過律師指控ADOR，原本NewJeans的5名成員皆已表態願意回歸ADOR，但公司卻突然與Danielle解約並提出索償，根本是有意拆散組合，但因為她與母公司HYBE股東之間存在多起官司要解決，下個月12日還要對簿公堂，惟目前不便公開更多細節。

◎NewJeans合約糾紛事件薄

．NewJeans於前年11月底以ADOR違約、未有聽取成員訴求為由，單方面宣布合約無效。

．法院於去年10月裁定雙方專屬合約仍然有效，5名成員亦表示願意返回ADOR。

．ADOR於去年12月底宣布與成員Danielle解約，並向閔熙珍提出高達100億韓圜（約2.2億台幣）的索償訴訟，指控她主導成員解約及有意挖角。

