批霍諾德爬101公然踐踏職安被罵翻 工傷協會今再發7點聲明回應

美攀岩專家霍諾德25日成功徒手攀登台北101，在國內外獲得廣大讚揚，不過工傷協會逆風質疑，台北市政府勞動局讓101公然違反工安。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），25日成功徒手攀登台北101，在國內外獲得廣大讚揚，不過工傷協會逆風質疑，台北市政府勞動局讓101公然違反工安，遭到網友砲轟，今（26日）工傷協會再發7點聲明回應，強調爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」。

工傷協會昨發文質疑，101竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北 101大樓，批評「這是對職業安全的公然踐踏。這不是表演，這是把人命當成宣傳素材。」相關言論遭到網友罵翻，嗆「你們是以為Alex就是來台灣玩然後看到101想爬就上去了是不是，整個團隊事前經過多久規劃，Alex有過多少經驗跟成就」、「一個是求安全的工作，一個是有備而來的挑戰」、「制度失靈造成的那些憾事根本完全無法與今天的挑戰相提並論，101也不會因為今天的成功就開放所有民眾自由攀登101。顯然類比失準」。

面對廣大批評聲浪，工傷協會今再以7點主張回應，他們認為許多朋友的質疑與批評，其實集中在三個問題上：第一，這是不是工作？第二，極限運動能不能類比工安？第三，政府與企業是否完全無責？強調當一個社會長期面對「高空墜落職災死亡居高不下」，卻同時高調讚頌「無任何防護的高空行為」，這樣的價值呈現是否矛盾？

工傷協會7點完整聲明：

一、我們從未否認攀登者的專業與能力

也從未主張「任何人都能上去爬」

這名攀登者是世界級的極限攀岩者，擁有極高的專業能力、長時間訓練、反覆場勘與評估，這一點沒有任何爭議，也不是我們批評的重點。

我們從未說他「不專業」，更沒有將他與一般工地勞工做能力層次的對比。

專業能力，與公共風險管理，是兩個不同層次的問題。

二、爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」

我們要討論的，並不是「極限運動該不該存在」，

而是：

當極限運動被放在城市核心地標

被企業、平台、甚至公部門協調、宣傳、放大

成為一種公共事件與品牌行為

那它就不再只是「個人私下冒險」，而是進入公共治理與社會示範的範疇。

這正是我們關心的交集點。

三、切結書、風險自負，不能消滅公共責任

確實，極限運動常伴隨切結書、風險自負條款。

但在法律與公共政策上，「風險自負」不等於：

公共空間可以無條件放行

地標建築可以完全不被檢視

監管機關可以完全不必說明角色與責任

否則，任何高風險活動，只要一句「他自己願意」，就可以跳過所有公共討論，這本身就是危險的邏輯。

四、我們沒有把「極限運動 = 工安事故」畫上等號

我們談的是「價值衝突」與「示範效果」

我們的核心問題是：

當一個社會長期面對「高空墜落職災死亡居高不下」，

卻同時高調讚頌「無任何防護的高空行為」，

這樣的價值呈現，是否矛盾？

這不是在禁止極限運動，

而是在問：誰被讚美？誰被檢討？誰被說成「自己不小心」？

五、專業、嚴謹、反覆演練——正是我們長期要求工安該有的標準

很多留言其實點出一個關鍵事實：

這次攀登之所以成功，是因為高度專業、反覆測試、嚴謹規劃、不便宜行事。

我們完全同意。

也正因如此，我們才要問：

為什麼這樣的標準，在工地現場卻如此稀有？

為什麼勞工常被要求「快一點、便宜一點、撐一下」？

我們批評的不是專業，而是雙重標準。

六、討論政府角色，不等於否定極限運動本身

我們提及台北市勞動局與中央職安署，

不是因為「把爬山、登百岳都歸勞動局管」。

而是因為：

當事件被包裝為城市行銷、國際宣傳、公共活動，

政府是否有說明其角色與監理邊界的責任？

這是一個制度問題，不是情緒問題。

七、最後說明：我們不是反運動，也不是蹭流量

我們是一個長期處理工傷、職災、過勞、墜落死亡的團體。

我們看到的，是同樣的高度、同樣的風險，在不同身份下，被完全不同地對待與敘事。

提出這個問題，不是為了製造對立，

而是希望社會能夠誠實面對：

我們究竟在讚美什麼？又忽略了什麼？

如果這場討論，能讓更多人理解：

「風險可以被管理，專業值得尊重，但人命不該被雙重標準對待」

那麼，這個討論本身，就有其公共價值。

