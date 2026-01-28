被打斷的Rap情書終於曝光！《陽光女子合唱團》老師一唱全網跪了

《陽光女子合唱團》中阿佩與阿蘭Rap橋段讓觀眾印象深刻。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》上映後話題不斷，片中由安心亞飾演的酒店小姐「阿蘭」成為觀眾討論焦點之一。角色因涉及毒品走私入獄，自小在育幼院長大、沒有家人依靠，唯一與外界維持聯繫的，只有替她辯護的律師「麥可」，兩人透過書信往返建立情感連結，也成為劇情中別具特色的一條支線。

特別的是，劇中麥可寄給阿蘭的信件內容，竟以Rap形式呈現。片中曾短暫出現這段情書旋律，卻在尚未唱完前就被長官打斷，讓不少觀眾留下「聽不過癮」的遺憾，也引發網友好奇整封Rap情書的完整內容。

NIKE老師翻唱整段RAP圓粉絲的夢。（翻攝IG）

近日，該片演員之一的舞蹈老師「NIKE」陳姿陵意外替粉絲圓夢。她心血來潮，將這封被中斷的Rap情書完整唱出並上傳網路，並笑說只是「隨性唱唱，一次過就直接上片」，沒想到效果超乎預期。影片曝光後立刻引來熱烈回響，不少網友驚呼：「原來真的有完整歌詞」、「老師不只會跳舞，連Rap都這麼強！」

