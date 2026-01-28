自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被打斷的Rap情書終於曝光！《陽光女子合唱團》老師一唱全網跪了

《陽光女子合唱團》中阿佩與阿蘭Rap橋段讓觀眾印象深刻。（翻攝IG）《陽光女子合唱團》中阿佩與阿蘭Rap橋段讓觀眾印象深刻。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》上映後話題不斷，片中由安心亞飾演的酒店小姐「阿蘭」成為觀眾討論焦點之一。角色因涉及毒品走私入獄，自小在育幼院長大、沒有家人依靠，唯一與外界維持聯繫的，只有替她辯護的律師「麥可」，兩人透過書信往返建立情感連結，也成為劇情中別具特色的一條支線。

《陽光女子合唱團》中麥可給阿蘭的情書曝光。（翻攝IG）《陽光女子合唱團》中麥可給阿蘭的情書曝光。（翻攝IG）

特別的是，劇中麥可寄給阿蘭的信件內容，竟以Rap形式呈現。片中曾短暫出現這段情書旋律，卻在尚未唱完前就被長官打斷，讓不少觀眾留下「聽不過癮」的遺憾，也引發網友好奇整封Rap情書的完整內容。

NIKE老師翻唱整段RAP圓粉絲的夢。（翻攝IG）NIKE老師翻唱整段RAP圓粉絲的夢。（翻攝IG）

近日，該片演員之一的舞蹈老師「NIKE」陳姿陵意外替粉絲圓夢。她心血來潮，將這封被中斷的Rap情書完整唱出並上傳網路，並笑說只是「隨性唱唱，一次過就直接上片」，沒想到效果超乎預期。影片曝光後立刻引來熱烈回響，不少網友驚呼：「原來真的有完整歌詞」、「老師不只會跳舞，連Rap都這麼強！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中