娛樂 最新消息

霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因

艾力克斯霍諾德成功攀登台北101記者會 艾力克斯霍諾德（記者潘少棠攝）艾力克斯霍諾德成功攀登台北101記者會 艾力克斯霍諾德（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。

執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來台勘景開始，整個計畫就像在為一場「史上沒發生過的畫面」做準備。

「我從沒看過這麼多攝影機，只為了對準一個人。」高空、外牆、轉角、地面，每個角度都得提前設想，而且不是隨便找人拍。團隊親自挑選攝影師，連攝影指導都是「傳奇級人物」，確保畫面一秒都不能失手。

詹姆士史密斯形容現場：「瘋狂，但又神奇。」當霍諾德成功登頂、與團隊擁抱的那一刻，他坦言自己看到很多人紅了眼眶，「那是一種全世界一起完成一件事的感覺。」

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101 （記者潘少棠攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101 （記者潘少棠攝）

為了這場直播，攝影機不只是在拍，還在「移動」；詹姆士說，團隊必須隨著霍諾德的速度，不斷切換角度、重置機位，有時甚至是被他爬過後，攝影師立刻衝去搭電梯，再跑到上方續拍。

外界常問，為什麼偏偏選中台北101？執行製作給出了一個比「夠高」更關鍵的理由：「不是每一棟高樓，都願意讓人攀爬。」台北101一開始也並非馬上點頭，但隨著一次次溝通、準備與安全規劃，團隊慢慢感受到希望。

詹姆士特別感謝101團隊的配合：「他們每一次都會問『下一步要做什麼？』而霍諾德每次的答案都只有一個：『繼續爬。』」

此外，詹姆士也點名台灣整體環境是關鍵因素，更不忘讚美：「台灣的景觀很美，文化也很開放，整個社會對於這類挑戰有包容性，這讓我們能真的把事情完成。」

