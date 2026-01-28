自由電子報
娛樂 最新消息

陳波波SJ演唱會拍片 「洩旁人隱私」下架道歉了

中信兄弟啦啦隊女孩陳波波朝聖SJ演唱會，開心拍片卻誤洩他人隱私，今道歉並刪片。（翻攝自Threads） 中信兄弟啦啦隊女孩陳波波朝聖SJ演唱會，開心拍片卻誤洩他人隱私，今道歉並刪片。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天團SUPER JUNIOR（簡稱SUJU）出道20週年高雄巨蛋演唱會圓滿落幕，許多欸噗（ELF，粉絲名）會在個人社群拍片打卡兼分享現場歡樂畫面，但這一回，中信兄弟啦啦隊女孩「BOBO」陳波波卻在拍片過程中，因不小心讓現場其他粉絲的臉孔一起入鏡，事涉「曝光他人隱私」與「隱藏反應者留言」而惹來爭議。

事由源起一名網友在看完SUJU演唱會的隔天，竟發現自己與朋友竟出現在啦啦隊女孩陳波波的影片中，臉孔清晰可辨，隨即私訊陳波波，希望她能幫忙在臉部打上馬賽克，並留言希望陳波波處理完之後能私訊告知。

陳波波SJ演唱會上拍片，惹腦欸噗的最大爭議並不是洩露他人隱私（臉），而是「雪藏留言」這個舉動。（翻攝自IG） 陳波波SJ演唱會上拍片，惹腦欸噗的最大爭議並不是洩露他人隱私（臉），而是「雪藏留言」這個舉動。（翻攝自IG）

沒想到，後來收到的回覆內容竟是：「不好意思，現在才看到訊息，影片為公開活動紀錄，未特別聚焦個人，會再確認是否違反平台規範，謝謝妳的諒解。」而且留言也一併被隱藏起來，讓當事人感覺十分不舒服，今（28日）上午又在陳波波的社群留言表示，他和朋友都不是公眾人物，並不想出現在啦啦隊女孩「公開活動紀錄」中，而且已是第二次提醒陳波波「協助打碼」沒想到才隔1小時就被雪藏留言，這才於今早PO出第三次留言。雖然有網友認為陳波波不是故意的，但仍有不少「欸噗」ELF力挺「隱私被侵犯」的網友，紛紛上網留言開轟。

陳波波本人也在中午於Threads公開致歉，並進行刪片動作，坦言「關於影片爭議，第一時間回覆時表達得不夠清楚，這部分我們也有檢討。已下架相關片段並私下向當事人致歉。 對造成不適深感抱歉，之後會更加留意拍攝內容，謝謝大家的提醒。」

點圖放大header
點圖放大body

