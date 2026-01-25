全球高樓這麼多！霍諾德為何選台北101？答案網友秒懂

〔記者鍾志均／台北報導〕全世界的懼高症，今天恐怕要集體發作了！「美國攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德確定今（25日）向台北101發起挑戰，全程「徒手往上爬」，由Netflix進行即時直播。

外界十分好奇，為什麼選的是高達508公尺的「台北101」？製作團隊透露，評估過全球多棟摩天大樓，最後一致指向台北101，原因很簡單，因為它不是一面無聊的平滑玻璃牆，而是一棟「會考驗攀岩者智商與體力」的建築。

艾力克斯霍諾德選擇台北101作為目標，背後有原因。（Netflix提供）

台北101以「8」為設計核心，每8層形成一節外凸的竹節結構，象徵「節節高升」。但對攀岩者來說，這些竹節意味著牆面向外傾斜10到15度，爬到一半還得停在狹小陽台喘氣，霍諾德直言，爬到一半會是整趟「最累、最吃體力」的關卡。

霍諾德的招牌強項是「Free Solo」，完全不使用任何安全裝備。他曾在3小時56分內，徒手攀上優勝美地的酋長岩，全程零失誤，在那之後，他的足跡遍及南極、格陵蘭等極端環境。

相較之下，台北101沒有冰雪，卻多了「高度、風、城市結構」的複合風險。曾被問是否會想到「萬一失手會怎樣」，霍諾德一如往常冷靜：「我只專注眼前正在做的事。」

Netflix為這場行動出動空拍機、直升機、遙控鏡頭，攝影師還要上演「接力賽」，被爬過就立刻搭電梯衝到上方重新架機，就連主持人Elle Duncan都坦言有懼高症，光看直播就焦慮爆表。

