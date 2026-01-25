自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全球高樓這麼多！霍諾德為何選台北101？答案網友秒懂

〔記者鍾志均／台北報導〕全世界的懼高症，今天恐怕要集體發作了！「美國攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德確定今（25日）向台北101發起挑戰，全程「徒手往上爬」，由Netflix進行即時直播。

外界十分好奇，為什麼選的是高達508公尺的「台北101」？製作團隊透露，評估過全球多棟摩天大樓，最後一致指向台北101，原因很簡單，因為它不是一面無聊的平滑玻璃牆，而是一棟「會考驗攀岩者智商與體力」的建築。

艾力克斯霍諾德選擇台北101作為目標，背後有原因。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德選擇台北101作為目標，背後有原因。（Netflix提供）

台北101以「8」為設計核心，每8層形成一節外凸的竹節結構，象徵「節節高升」。但對攀岩者來說，這些竹節意味著牆面向外傾斜10到15度，爬到一半還得停在狹小陽台喘氣，霍諾德直言，爬到一半會是整趟「最累、最吃體力」的關卡。

霍諾德的招牌強項是「Free Solo」，完全不使用任何安全裝備。他曾在3小時56分內，徒手攀上優勝美地的酋長岩，全程零失誤，在那之後，他的足跡遍及南極、格陵蘭等極端環境。

相較之下，台北101沒有冰雪，卻多了「高度、風、城市結構」的複合風險。曾被問是否會想到「萬一失手會怎樣」，霍諾德一如往常冷靜：「我只專注眼前正在做的事。」

Netflix為這場行動出動空拍機、直升機、遙控鏡頭，攝影師還要上演「接力賽」，被爬過就立刻搭電梯衝到上方重新架機，就連主持人Elle Duncan都坦言有懼高症，光看直播就焦慮爆表。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中