下棋兼打拳！《棋拳風暴》聚焦新興拳擊運動 《步步驚心》夫妻檔再扮好友

〔記者許世穎／綜合報導〕港片《棋拳風暴》集合香港型男鄭嘉穎、黃宗澤，還有劉心悠、胡鴻鈞等演員共同演出，聚焦廉政公署的肅貪行動，但以千禧年後新興的國際象棋拳擊（Chess Boxing）為焦點，同時考驗智力與體力。

劉心悠（左）與鄭家穎在《棋拳風暴》再扮好友。（華映提供）

片中除了引人入勝的查賄過程，更出現在一項特殊的運動─棋拳，這是一項綜合西洋棋和拳擊的新興運動，看起來讓人覺得匪夷所思，但確實是真正存在的一種拳類比賽，參賽的運動員必須要善於拳擊和棋藝才獲得勝利。比賽是由荷蘭藝術家伊普魯本夫創立，他受到了漫畫內容的啟發，決意仿效當中情節，舉辦一場揉合國際象棋及拳擊的賽事而開始了這項運動競賽。

《棋拳風暴》聚焦廉政公署的肅貪行動。（華映提供）

鄭嘉穎在片中扮演廉政公署的調查主任，同時也是一名棋拳教練，但片中的拳擊場面多由扮演他徒弟的香港新生代歌手胡鴻鈞演出，胡鴻鈞為了演出，在一個月內強力健身，更勤練拳手動作，鄭嘉穎讚美他首次演動作電影便表現出色，「他在短時間內讓自己身型接近拳手，對打的身手也很有說服力，很敬業。」

鄭家穎（左）與黃宗澤在《棋拳風暴》好友反目。（華映提供）

此外，鄭家穎與劉心悠也繼電視劇《步步驚心》扮演貌合神離的夫妻後，再扮無話不談的好友，在他陷入收賄疑雲時，成為他的支柱。鄭嘉穎也再度和合作多次的黃宗澤聯手演出，他們透露彼此在戲外是有如兄弟般的好感情，但戲裡卻要反目成仇，但因為合作次數太多，演出翻臉戲也是默契十足。

黃宗澤也笑說：「這次演出角色友好時的狀況，真的有拿出我們平日相處的感覺來表現，投入了真感情，就像片中我們聊天的台詞一樣，他平日也總是問我到底什麼時候要結婚！」《棋拳風暴》將於2月6日在台上映。

《棋拳風暴》正式預告：

