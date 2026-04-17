《陽光女子合唱團》人民幣票房失利！ 八炯揭主因：撕掉中共遮羞布

網紅八炯認為《陽光女子合唱團》在中國票房失利，關鍵不在跪的姿勢，而是不符合中共主旋律。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舔共，絕對不是人民幣萬靈丹！

網紅八炯昨深夜在個人YT頻道《攝徒日記Fun TV》分析中國經濟蕭條現況，除了酸館長廈門投資失利之外，更以「登陸」電影《陽光女子合唱團》舉例，指台灣飆破7.7億票房的《陽光女子合唱團》，一踏進中國，即使打著「中國台灣」名號，票房仍不如預期，上映兩週（至4/16），累計約1563.5萬人民幣（約7200萬台幣），對比2024年《周處除三害》上映不到2週便成為票房冠軍，更在上映第10天時票房就已經突破4億人民幣（約18億台幣），最終以6.6億人民幣（約30億台幣）完美收官，兩相比較，簡直天差地遠。

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八炯認為，關鍵原因不在於「跪」的姿勢，而在於兩岸人民價值觀大相徑庭，電影劇情本身也不是建構在「中共主旋律」上。中共老說「兩岸一家親」，但現實層面是價值觀不合，牆內基本盤想看的是《南京照相館》、《戰狼》、《哪吒》，這種是以「仇恨」為動力去翻轉階級的「張獻忠邏輯」。而以人為本、尊重多元包容，在他們眼裡根本就是笑話。

八炯轉述中國影評觀點，點明「牆內影評說這電影是大內宣，怎麼可能女監獄的待遇快要比我們工廠打螺絲女社工的福利還要好？而且這個制度管理，為什麼『監獄』跟我家差不多呢？為什麼你們還保護犯人的人權呢？還讓他們跟一般民眾享有一樣的信任跟待遇？」

《陽光女子合唱團》電影情節中的民主法治與人本精神，無疑撕掉了中國共產黨的遮羞布，難怪票房不如預期！

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