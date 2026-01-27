馮提莫癌症末期再復發...直播示人「割喉保命傷痕」逼哭全網

馮提莫罹患甲狀腺癌症末期，仍正能量面對粉絲。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「中國第一網紅」馮提莫因《學貓叫》紅遍亞洲，卻在事業高峰接連面對甲狀腺癌末期與復發打擊，近日她在直播中主動將頸部湊近鏡頭，首度清楚展示那道「割喉保命」的手術疤痕，並以一句「老天贈我彎彎一道疤」回應外界目光，將生死邊緣的印記，轉化為直擊人心的正能量，瞬間逼哭所有網友。

馮提莫2023年7月坦承罹患甲狀腺癌末期，歷經手術後短暫復出，不料2024年病情再度復發，讓她一度消失在直播界近1年，甚至傳出離世謠言。直到去年下半年，她才帶著重生的勇氣回歸螢幕，並同步公開與前東家合約期滿、自立門戶的過程，人生與事業都走到重新出發的節點。



近日直播中，馮提莫毫不避諱地近距離展示頸部疤痕，坦言從沒想過遮掩或去疤，直言「我覺得這個是老天賜予我的，我就不需要去把它隱藏起來了。」她更即興演唱王菲的《世界贈予我的》，將歌詞改成「贈我彎彎一道疤」，用歌聲把原本沉重的抗癌話題，轉化為溫柔卻堅定的力量。

馮提莫也分享，雖然鏡頭拉遠時不明顯，但近看疤痕其實非常清楚，不過她反而覺得「留著還蠻好看的」。對馮提莫而言，這道疤不只是手術痕跡，更是撐過2次抗癌，從一度失聲到重新練回歌聲的勇氣勳章。

回顧這段艱辛歷程，馮提莫透露已完成第2次手術，目前完全依照醫囑調養身體、維持規律作息。她感性表示，消失的那段時間除了養病，更重要的是心態轉變，也不忘提醒粉絲「不要內耗、要重視健康。」面對癌症復發的考驗，她展現出超越美醜的豁達與韌性，讓直播熱度持續攀升，留言區湧入滿滿打氣聲，網友們更力讚她是真正的抗癌勇士。

