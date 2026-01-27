自由電子報
娛樂 電視

媽祖竟是「超大咖男星」來演出！初接邀約滿頭問號：我可以嗎？

《媽祖在人間》單元劇於北港朝天宮舉行開鏡儀式。（民視提供）《媽祖在人間》單元劇於北港朝天宮舉行開鏡儀式。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王中平、海裕芬、徐千京、王品澔、黃登楷等演員同台演出民視單元劇《媽祖在人間》，劇組日前前往媽祖信仰重鎮北港朝天宮舉行開鏡儀式，該劇最大亮點之一，便是媽祖化身的設定相當特別，由男藝人王中平擔綱演出，他劇中突破性別框架飾演媽祖化身。

身為虔誠媽祖信徒、拜了一輩子媽祖的王中平，坦言一開始接到邀約時，內心其實充滿疑問。王中平表示：「我也是一直都在拜媽祖，所以在我的內心裡面，媽祖是很鮮明的，當初找我演這個角色，我也在想說我可以嗎？」直到細讀劇本後，他才被劇情說服，也更深刻體會到媽祖形象並不拘泥於性別。

海裕芬（左起）、黃登楷、王中平、王品澔、徐千京、同台演出《媽祖在人間》。（民視提供）海裕芬（左起）、黃登楷、王中平、王品澔、徐千京、同台演出《媽祖在人間》。（民視提供）

他分享：「媽祖的形象其實萬萬千，一個流浪漢，也可能給我們啟發，也許他有他的善良跟智慧，我覺得這是一個很奇幻、但一點都不八股的故事。」

同台演出的演員陣容還包括徐千京、海裕芬等人，各自詮釋貼近現代社會的角色與人生課題。其中，徐千京在劇中飾演女網紅「雅妍」，角色表面光鮮亮麗、生活看似圓滿，實際上卻藏著許多不為人知的困境，她分享角色心得，「當雅妍願意卸下光環、面對真實的自己之後，反而是對方牽起她的手，帶她走向真正屬於她的人生，活出真正的自己。」

