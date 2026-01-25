外媒點名「真正惡夢段」！霍諾德爬101 這裡開始才是地獄

〔記者鍾志均／綜合報導〕全世界在倒數！「美國攀岩猛將」艾力克斯霍諾德今（25）早將「不可能」再次推到極限！他以「無繩索、零防護」方式攀上台北101，全程直播、沒有重來，外媒同步曝光最瘋狂的「真正惡夢」關鍵。

《Variety》分析，霍諾德從大樓基座起步後，真正的惡夢會在中段開始：外凸的「竹節盒」結構幾乎垂直，轉角還要踩上龍形裝飾才能續命，到頂段更殘酷，腳下直接懸空，只能靠上半身硬拉。

艾力克斯霍諾德延至今早挑戰台北101。（Netflix提供）

製作團隊甚至爆料，霍諾德計畫在「皇冠」鋼環做出類似蝙蝠倒掛的動作，讓血液回流、手臂喘口氣，光聽這描述就足以讓人手心冒汗，而最後的終點，是個僅約120公分寬的小平台，會是攀岩者的「完成鍵」。

據Netflix非劇情節目高層形容，這場直播的壓力「跟發射太空梭一樣」，一旦天氣不對、濕滑或風勢不穩，就立刻延期，若仍不安全，寧可改期也不硬上。

與霍諾德合作多年的製作公司強調，這次有「雙重確認機制」，首先他本人必須100%感覺對；再來安全團隊也要全員同意，只要其中一方猶豫，行動就會喊停，無論「直播、人潮、話題」都不是理由。

這也呼應霍諾德的一貫風格，他其實並非「衝動冒險者」，而是將恐懼管理到極致的人。當年攀登884公尺的酋長岩前，他也曾臨時取消；延期從來不是失敗，而是專業。

