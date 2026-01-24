攻頂台北101怎麼下來？霍諾德證實：就搭電梯啊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕怎麼下來？美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天（24日）將挑戰徒手攀登台北101，不過網友好奇，如果霍諾德真的成功登頂，那他會怎麼下來？

霍諾德將獨攀台北101，受到全球矚目。（Netflix提供）

霍諾德昨天練習時已經成功攻頂，昨天也有網友發現在台北101附近有直升機盤旋，推測可能會有直升機將他送達地面。不過霍諾德之前接受Netflx的「TUDUM」訪問時，被問到攀登成功會如何慶祝？他回應：「我會搭電梯下來，我會見到我的老婆，我們會興奮不已。我們那天晚上會一起享用buffet，那會是一個非常棒的buffet，一切都會很棒，這會是很值得記得的一天。之後我就會回家，繼續我的攀岩訓練。」

請繼續往下閱讀...

霍諾德認為獨攀台北101是個千載難逢的機會。（Netflix提供）

被問到為什麼選擇挑戰台北101？霍諾德表示：「為什麼不呢？台北101是很棒且不可思議的大樓，它具備的攀登條件，是許多摩天大樓都辦不到的，它很適合攀登。」而且霍諾德表示，要取得建築物的攀登許可很困難，但他已經獲准攀爬台北101，當然要把握機會，「基本上，有這樣的機會實在很罕見，當然需要立刻行動。」《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）於Netflix直播。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法