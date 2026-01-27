剴剴案》惡保母姊妹二審維持原判 郁方落淚再發聲

郁方上午雖然沒有到法庭聽判，但在高院門外與兒少守護行動團體相擁、歡呼，並不斷落淚。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回劉彩萱、劉若琳上訴，維持原判。

藝人郁方數度落淚，稍早在臉書再發聲，她說：「這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體，來個公投，直接把這個團體廢死吧！還有兒福團體，你們這些貪嗔癡，官官相護又作偽証串供的高層們，也下地獄去。」

請繼續往下閱讀...

郁方說她昨晚失眠，今天一早遲到竟來不及到庭內聽最後宣判，但她抵達時只聽到所有的剴爸剴媽們歡呼掌聲，維持一審判決，她怒斥惡保母姊妹：「你們都在監獄裡面好好反省自己的行為吧！你們的行為不只讓家族蒙羞讓孩子在學校抬不起頭，如果台灣從少子化成為零子化，你們絕對是罪魁禍首。」

發文中，郁方感謝法官，青天大老爺，謝謝辯護律師，「來自海內外，所有的志工們都是毫不相識的陌生人，這2年多以來全憑著鋼鐵般的意志努力到現在，出錢出力，我真心感謝你們！果然，正義不是不到，只是遲到，法律是人世間最後一抹良心。」

