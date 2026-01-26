自由電子報
娛樂 最新消息

女星「為愛頂罪」吃牢飯20年 出獄遭渣尪背叛淚簽離婚書

〔記者李紹綾／台北報導〕李沛綾加入民視八點檔《豆腐媽媽》，飾演命運坎坷的「盧莉君」。這不僅是她暌違多年再次挑戰極具張力的悲劇角色，更是她與金獎導演馮凱繼經典劇集《飛龍在天》、《世間路》後，時隔20年的重磅合作。

李沛綾（左）在《豆腐媽媽》遭渣男老公吳皓昇（右）背叛。（民視提供）李沛綾（左）在《豆腐媽媽》遭渣男老公吳皓昇（右）背叛。（民視提供）

李沛綾（左）在《豆腐媽媽》遭渣男老公吳皓昇（右）背叛。（民視提供）李沛綾（左）在《豆腐媽媽》遭渣男老公吳皓昇（右）背叛。（民視提供）

李沛綾提到，20年前曾在導演馮凱執導的《飛龍在天》、《青龍好漢》、《世間路》有過深度合作，她感性表示：「演凱哥導的戲最過癮的就是情感處理非常細膩。他對劇本要求極高，每一句台詞都會親自潤飾，讓口氣更符合角色性格，讓演員能瞬間進入狀況。」

在《豆腐媽媽》中，李沛綾的角色「盧莉君」堪稱是全劇最令人心疼的「傻女人」，她為了深愛的丈夫吳皓昇不惜頂罪入獄，將20年的青春歲月奉獻給冰冷的牢籠。沒想到出獄後，迎接她的不是家庭的溫暖，而是已長大卻疏遠的兒女，以及丈夫無情的背叛與離婚協議。

李沛綾（左）在《豆腐媽媽》遭渣男老公吳皓昇（右）背叛。（民視提供）李沛綾（左）在《豆腐媽媽》遭渣男老公吳皓昇（右）背叛。（民視提供）

李沛綾（右）加入《豆腐媽媽》與吳皓昇（左）有精彩對手戲。（民視提供）李沛綾（右）加入《豆腐媽媽》與吳皓昇（左）有精彩對手戲。（民視提供）

日前拍攝一場關鍵的離婚大戲，李沛綾與吳皓昇在現場火花四射，她因為太過投入角色情緒，現場哭到不能自己，事後看到回放不禁自嘲：「真的哭得太投入、太醜了！」但也因為導演對台詞的深度修飾，讓這場撕心裂肺的對手戲層次分明，兩人拍完後都直呼：「演得太過癮。」

李沛綾（左）、吳皓昇是合作多年的老搭檔。（民視提供）李沛綾（左）、吳皓昇是合作多年的老搭檔。（民視提供）

李沛綾在《豆腐媽媽》為愛頂罪入獄20年。（民視提供）李沛綾在《豆腐媽媽》為愛頂罪入獄20年。（民視提供）

面對鏡頭前的「醜態」，李沛綾顯得十分豁達，她表示，比起維持完美的形象，她更在乎表演的生命力，「希望觀眾不要太介意美醜，可以接受我用心投入演出的真實性」，她也說：「這次很開心可以跟吳皓昇老搭檔再次合作，大家默契都在，一工作就知道感覺對了。」除此之外，可以跟子女羅子惟、王晴飆戲也讓她相當期待。

