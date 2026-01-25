自由電子報
娛樂 最新消息

典LU婚禮》吳宗憲被逼問200萬回應了！加碼爆Lulu休息室尖叫「漢典拔不出來」

面對外界關心是否真的包出 200 萬大紅包，吳宗憲回應「講那個太世俗了」。（記者王文麟攝）面對外界關心是否真的包出 200 萬大紅包，吳宗憲回應「講那個太世俗了」。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大熱門》主持拍檔陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日晚間於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，身為兩人恩師的綜藝天王吳宗憲今擔任證婚人，對於外界最關注的「200萬大紅包」，他稍早現身給出答案。

憲哥感性表示，自己今天其實「最沒資格工作」，因為他沒想到這對搭檔竟然能在他的眼皮底下成就這段情感。他笑說自己被蒙在鼓裡許久，更當場爆料：「他們休息室一間，我獨立一間，有次門敲不開，鑰匙從門縫遞進去，裡面傳來漢典說『糟糕拔不出來』，Lulu還尖叫漢典快點啦！」憲哥打趣形容這是「2025 年度最驚悚新聞」，笑翻全場。

吳宗憲今晚出席陳漢典與 Lulu 婚宴擔任證婚人。（記者王文麟攝）吳宗憲今晚出席陳漢典與 Lulu 婚宴擔任證婚人。（記者王文麟攝）

吳宗憲稱讚陳漢典是「0負評男星」豪氣表示，既然結婚都能瞞過他，生小孩瞞他也沒關係。至於外界關心的 200 萬大紅包，憲哥幽默回應：「你們只在乎這種！講那個太世俗了。」僅笑答有啦，沒有多做透露；至於生小孩是否再包？他笑說：「被騙過一次，不會再來了！」

