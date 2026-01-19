自由電子報
娛樂 最新消息

「少時」徐玄學琴5個月登頂尖音樂廳！ 黑粉開酸「憑什麼」

「少女時代」徐玄近期除了演員身分，也熱衷學習小提琴。（翻攝自IG）「少女時代」徐玄近期除了演員身分，也熱衷學習小提琴。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「少女時代」忙內徐玄日前宣布將以小提琴手的身分，登上於3月13日在首爾樂天音樂廳舉行的Sol愛樂樂團的常規音樂會。然而，根據《Insight》等韓國媒體17日報導，徐玄僅學習小提琴5個月就登台演出，引發煲貶不一的議論，部分網友質疑是否存在「藝人特權」，認為這項安排可能降低專業音樂人或音樂系學生的舞台門檻，甚至場館資源是否被過度商業化提出質疑。

徐玄將在舞台上演奏經典的韋瓦第《四季：春》，對於黑粉的留言，徐玄淡定不予回應。徐玄所屬經紀公司KKUM娛樂則說明，徐玄目前仍處於學習階段，僅以「興趣班學生」自居，並稱自己是「小提琴菜鳥」，因此演出並非追求專業演奏家的完美呈現，而是以「純粹熱愛音樂」作為出發點。

徐玄僅學習小提琴5個月，就應樂團之邀參演出。（翻攝自IG）徐玄僅學習小提琴5個月，就應樂團之邀參演出。（翻攝自IG）

一名消息人士也持平表示，這項表演行程符合Sol愛樂樂團的宗旨，該樂團的成員，本來就是由古典音樂愛好者所組成，並非個個都是專業音樂家。

另外，對於古典樂派和某些黑粉的批評，一名曾以「貞淑」之名參加韓國熱門戀愛真人秀《我是Solo》第十三季的管風琴演奏家，則在個人IG表達看法並力挺徐玄，她寫道：「我收到了很多關於徐玄在樂團演出的私信。我一直都在思考古典音樂界保守派的某些論點，我不明白（徐玄的演出）有什麼問題。樂團本來就知道徐玄是『特別嘉賓』啊！」

